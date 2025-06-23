Samsung, amiral gemisi telefonlarına güç verecek Exynos 2500 işlemcisini tanıttı. Şirketin ilk 3 nm işlemcisi olan Exynos 2500, çok iddialı özelliklerle geliyor.

Dünyanın en çok satan akıllı telefon markalarından olan Samsung, aynı zamanda bu cihazlarına güç veren “Exynos” isimli çipler de geliştiriyordu. Şimdi ise şirket, önümüzdeki dönemde çıkacak yeni amiral gemisi telefonlarında göreceğimiz Exynos 2500 işlemcisini resmen tanıttı.

Exynos 2500 işlemci, her konuda büyük iyileştirmelerle gelerek şirketin en iddialı çiplerinden biri olarak konumlanıyor. Samsung’un ilk 3 nm sürecinde üretilen akıllı telefon işlemcisi olduğunu belirtmek. Bununla birlikte performans konusunda büyük iyileştirmeler sunuyor.

Exynos 2500 neler sunuyor?

Exynos 2500, üst seviye telefonlar için tasarlanan bir işlemci. Bu çipte 10 çekirdekli CPU yapısı görüyoruz. 3.3 GHz’de 1 Cortex-X5 çekirdeği, 2,74 GHz’de 2 Cortex-A725 çekirdeği, 2.36 GHz’de 5 Cortex-A725 çekirdeği ve 1.8 GHz’de 2 Cortex-A520 çekirdeği bulunuyor. Bunlara AMD’nin RDNA 3 mimarisini temel alan Xclipse 950 GPU eşlik ediyor.

Samsung’un aktardığına göre Exynos 2500, çoklu çekirdek CPU performansında %15 daha iyi performans gösterecek. Yapay zekâ işlemleri için gerekli olan NPU’da %39, oyun konusunda öne çıkan ışın izlemede ise %28 daha iyi performansı var. LPDDR5X RAM, UFS 4.0 depolama, 320 MP’e kadar ISP tek kamera sensörü ve 8K 30fps video kaydı desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G modeminde 12.1 Gbps seviyesine kadar indirme hızı gibi özelliklerini de ekleyelim.

Exynos 2500, amiral gemisi seviyesindeki Samsung telefonlarda kullanılmaya başlayacak. İşlemcinin yer alacağı ilk telefonun temmuz ayında tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 7 olacağı tahmin ediliyor.