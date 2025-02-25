Samsung, Galaxy A56 ve Galaxy A36 ile ilgili olduğu düşünülen bir tanıtım videosu yayımladı. Bu video, orta segment telefonlar için çok önemli bir gelişmeyi gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yaklaşmakta olan telefonları Galaxy A56 ve Galaxy A36 ile ilgili olduğu düşünülen yeni bir tanıtım videosu yayımladı. Yayımlanan video, Samsung'un nispeten uygun fiyatlı telefonlarında yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını gözler önüne seriyor.

Samsung, orta segment telefonlarında 4 yıl boyunca işletim sistemi sunacağını taahhüt etti. Yani Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 gibi 2024 yılında tanıştığımız telefonlar, 4 yıl işletim sistemi güncellemesi alacaklar. İşte bu durum, Galaxy A56 ve Galaxy A36'da değişecek gibi görünüyor. Zira videoda tam olarak buraya vurgu yapılıyor.

Samsung, orta segment telefonlarında 6 yıl güncellemeye geçiyor!

Paylaşılan video, Samsung'un orta segment telefonlarında da 6 yıl güncelleme sistemine geçeceğini açıkça gösteriyor. Bu da Samsung'un Galaxy A serisi telefonlarını biraz daha Galaxy S serisi telefonlara yakınlaştıracak. Ayrıca bu telefonlar, eskisine kıyasla çok daha fazla ilgi görmeye başlayacaklar.

Ancak videodaki en büyük sorun, yeni telefonların ne zaman duyurulacağına ilişkin en ufak bir ipucu vermiyor olması. Tabii burada şunu söylememiz gerek; vakit çok daraldı. Çünkü Samsung, Galaxy A55 ile Galaxy A35'i orta bir etkinlikte, 11 Mart 2024 tarihinde duyurmuştu. Yani yeni telefonlar, birkaç hafta içerisinde karşımıza çıkabilirler.

Samsung'un yeni tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz