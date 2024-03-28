Samsung'un ülkemizde en çok ilgi gören serilerinden Galaxy A serisi, ön siparişe özel fırsatlarla Hepsiburada'da.

Galaxy A serisinin en yeni iki üyesi Galaxy A35 ve Galaxy A55, Hepsiburada'da ön siparişe açıldı. Taksitle teknolojik ürün almanın giderek zorlaştığı bu süreçte yepyeni Galaxy A serisinin Hepsiburada ön sipariş kampanyası iç rahatlatıyor. Peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla satışa sunulan telefonlar, aynı zamanda Hepsiburada limitiyle de satın alınabilecek.

Video ve kamera özellikleriyle öne çıkan telefonların tasarımlarında da dikkat çekici detaylar var. Örneğin Galaxy A55, Galaxy A serisinde metal çerçeve ile gelen ilk telefon olma özelliğini taşıyor, her iki telefon da arkada yer alan cam kapaklar, daha premium bir his sağlıyor. Gelin telefonların özelliklerine birlikte yakından bakalım.

Samsung Galaxy A55 ile başlayalım;

Galaxy A55, özellikle sosyal medyada içerik üretenler için oldukça başarılı bir uygun fiyatlı alternatif. Geliştirilmiş Nightography özelliği ile en karanlık ortamlarda bile çekim yapma imkanı sunan Galaxy A55, 50 MP kamerası ile gün ışığında ve düşük ışık koşullarında yüksek performans sunuyor.

Galaxy A55'in Gece Portre Modu, yapay zekâ destekli Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISS) ile düşük ışık koşullarında bile etkileyici fotoğraflar çekme imkanı veriyor.

12 bit HDR Videography özelliği ise geniş bir ışık ve gölge aralığı yakalayarak, videolara keskin detaylar ve netlik katıyor. Bu teknoloji, yüksek kontrastlı sahnelerde bile her bir ayrıntının canlılığını koruyarak, videoların gerçekçi ve etkileyici bir görüntü sunmasını sağlıyor.

Yeni A Serisi'nin optik görüntü sabitleme (OIS) ve Video Dijital Görüntü Sabitleme (VDIS) teknolojileri, hareketli çekimlerde bile yüksek performans sergiliyor. 1,5 OIS açısı, en küçük hareketlerde bile görüntünün sabit kalmasını sağlarken, uyarlanabilir VDIS, çekim sırasında hareket ve ışık koşullarını sürekli olarak izleyerek, 4K UHD kalitesinde 60 FPS net ve stabil videolar çekiyor.

Ayrıca yeni A Serisi'ne eklenen çift kayıt özelliği ile artık arka ve ön kamera aynı anda kayıt alabiliyor. Bu sayede kullanıcılar kendi fotoğraflarını çekerken aynı zamanda etraflarını da kaydedebiliyorlar. Telefona tüm bu kamera özelliklerinde 50 MP ana kamera ve 5 MP makro kameranın yanında 12 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Exynos 1480 işlemciden güç alan Galaxy A55, 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama seçenekleri ile geliyor. Ayrıca telefon 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip.

Samsung Galaxy A35 neler sunuyor?

Galaxy A35 de A55'in sahip olduğu Nightography özelliği, optik görüntü sabitleme (OIS) ve Video Dijital Görüntü Sabitleme (VDIS) birçok kamera özelliğiyle geliyor. Kamera diziliminde ise A35 yine A55 gibi 50 MP ana kamera ve 5 MP makro kamera ile gelirken ultra geniş açılı kamerası ise 8 MP çözünürlük sunuyor.

Galaxy A35'te Exynos 1380 işlemci tercih edilirken 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya, 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı da yine Galaxy A35'te yer alıyor.

Her iki model de 5G teknolojisine sahip. Ayrıca, genişletilebilir depolama kapasitesi ve güçlü Knox Vault korumasıyla, her fotoğraf, video ve önemli dosya güvenle saklanabiliyor. Galaxy A Serisi’ne ilk kez sunulan Knox Vault, kullanıcılara güvenlik ve kolaylık sunarken aynı zamanda günlük işlemleri de sadeleştiriyor.

Yeni Galaxy A Serisi, 4 nesil boyunca işletim sistemi güncellemeleri ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. Bu da kullanıcılar için bir diğer avantajlı nokta olarak karşımıza çıkıyor.

Eğer yeni Galax A serisinin üyelerinden biri tam da size göreyse, buraya tıklayarak Hepsiburada'nın ön siparişe özel kampanya sayfasını ziyaret edebilir ve peşin fiyatına 3 ay taksitle, Hepsiburada limitinizle Galaxy A55 ve Galaxy A35'i satın alabilirsiniz.