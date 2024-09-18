Samsung'un A serisine dahil edeceği çok beklenen telefonu Galaxy A16 5G'nin en çok merak edilen özellikleri sızdırıldı. Telefon, 6 yıl güncelleme desteğiyle gelecek.

Samsung, yakında Türkiye’de de oldukça popüler olan bütçe dostu A serisine yepyeni bir cihaz ekleyecek. Galaxy A15’in halefi olacak bu cihaz, A16 olarak karşımıza çıkacak ve muhtemelen aralık ayında bizlerle buluşacak

Samsung Galaxy A16 5G hakkında son zamanlarda bazı sızıntılar görmüştük. Hatta tasarımı da baştan aşağı ortaya çıkmıştı. Şİmdi ise özelliklerinin çoğu belli oldu.

Galaxy A16 5G, daha iyi işlemci ve 6 yıl güncelleme desteğiyle gelecek

Telefon, arkasında üçlü kamera kurulumu önde ise çentikli tasarımla gelecek. Sızıntıya göre cihazda 6,7 inçlik 1080x2340p çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekran göreceğiz. Boyutlarının 164 x 77,9 x 7,9 mm olması bekleniyor. Ağırlığı ise versiyonuna göre değişecek şekilde 192 gram veya 200 gram olacak.

Çip tarafında ise yepyeni bir işlemciyle karşılaşacağız. Öyle ki telefonun MediaTek Dimensity 6300 yonga setiyle gelmesi bekleniyor. Ancak piyasaya sürüldüğü bölgeye göre bu işlemcinin Exynos 1330 olduğunu görmemiz de mümkün. Cihazda 4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri de sunulacak.

Yeni sızıntıda en çok dikkat çeken detay, telefonun alacağı güncelleme desteği. Öyle ki iddiaya göre Samsung, Galaxy A16’da 6 yıl işletim sistemi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi sözü verecek. Eğer gerçekse, bu fiyat segmentinde telefonu en çok öne taşıyan özelliği bu olacak. Satışlarının yüksek olmasında da katkısı çok olabilir.

Telefonun kameralarıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Bataryası ise 5000 mAh kapasiteye sahip olacağı söyleniyor. Cihazın yeşil, mavi ve altın renklerinde sunulacağını ve IP54 dayanıklılık ile geleceğini de ekleyelim. Çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgi edinebileceğiz.