Samsung, aşırı uygun fiyata sunacağı yeni giriş segment modeli Galaxy F05'i resmen duyurdu.

Samsung, amiral gemisi telefonları kadar bütçe dostu modelleriyle de dikkat çeken bir şirketti. Dün tanıtılan Galaxy F05 isimli telefon da bu tarz telefonların son örneği oldu. F05, yakın zamanda tanıtılan M05’in bir varyantı olarak geliyor.

Cihaz, arkasında ikili kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta ise çentikli ekran tasarımı bulunuyor. En dikkat çeken kısımlarından biri arkada deri bir yapıyla gelmesi. Uygun fiyatlı olması nedeniyle çerçevelerinin kalın olduğu da görülebiliyor.

Karşınızda Samsung Galaxy F05

Samsung Galaxy F05, ucuz telefonlarda sıkça gördüğümüz tarzda bir ekrana sahip. Öyle ki cihazda 6,7 inçlik HD+ çözünürlüğe (720x1600) ve 60 Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekranla sunuluyor.

İşlemci tarafına baktığımızda da benzer bir durum görüyoruz. F05’te çok beklentisi olmayanların memnun kalacağı artık iyice eskiyen Helio G85 işlemci var. Bu işlemci, 4 GB RAM ile eşleştirilmiş. Depolama ise 64 GB olarak açıklandı. Cihazda 3,5 mm kulaklık girişi de var.

Arkada ikili bir kamera kurulumu yer aldığını söylemiştik. Bunlar, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP’lik ana ve 2 MP’lik derinlik kamerası. Çentiğe yerleştirilmiş 8 MP’lik selfie kamerasını da atlamayalım.

Samsung Galaxy F05, fiyatına göre iyi diyebileceğimiz 5000 mAh’lik bir batarya ile sunuluyor. Hızlı şarj desteği ise 25W olacak. Mavi olmak üzere tek renkle sunulan cihaz, Android 14 ile kutudan çıkıyor ve Samsung’dan en az 2 işletim sistemi güncellemesi sözü alıyor. Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 5 de diğer özelliklerinden.

Samsung Galaxy F05 teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, HD+, 60 Hz, LCD İşlemci Helio G85 RAM 4 GB Depolama 64 GB Arka Kamera 50 MP + 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 5000 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 14 (One UI 6.0)

Samsung Galaxy F05 fiyatı