Samsung’un uygun fiyatlarıyla ülkemizde de çok ilgi gören A serisinin yeni telefonu A16, Geekbench’te listelendi. Listeleme, cihazın bazı özelliklerini gözler önüne serdi.

Dünyanın en çok satan akıllı telefon markalarından olan Samsung, her segmentten telefonla karşımıza çıkıyordu. Ülkemizde büyük ilgi gören A serisi de bunlardan biriydi. Şirket, Galaxy A15‘in halefi olacak Galaxy A16’yı yakın zamanda tanıtmayı planlıyordu.

Şimdi ise merakla beklenen telefonun bazı özellikleri Geekbench’teki listelemeyle ortaya koydu. Çıkan özellikler, işlemci tarafında kullanıcıları mutlu edecek iyileştirmelerle geleceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy A16 5G, Dimensity 6300 işlemci ve 6 GB RAM’le gelecek

Listelemede belirtilen özelliklere baktığımızda telefonun önceki nesle göre önemli bir işlemci iyileştirmesi alacağını görüyoruz. Öyle ki cihaz, MediaTek’in Dimensity 6300 yonga setine sahip olacak. A15’te Dimensity 6100+ olduğunu belirtelim. Bu da performansının bir üst seviyeye taşınacağı anlamına geliyor. Puanlarına baktığımızda ise çoklu çekirdekte 1464, teklide ise 512 puan aldığını görüyoruz.

Bunun dışında Galaxy A16 5G’nin 6 GB’lık RAM ile geleceği de görülüyor. 128/256 GB depolamayı da görmemiz muhtemel. Telefonun Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkacağını ekleyelim. Ayrıca 4G versiyonunun çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

Galaxy A15 hakkında bildiklerimiz bu kadar. Diğer detaylarını bilmiyoruz. Birkaç ay içinde tanıtılacağını tahmin edebiliriz. Muhtemelen tıpkı selefi gibi ülkemize de gelecek.