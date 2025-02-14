Samsung'un yakında tanıtmasını beklediğimiz Galaxy A26 modelinin tasarımı baştan aşağı ortaya çıktı.

Samsung, bu yılki bütçe dostu modellerini yavaş yavaş piyasaya sürmeye başladı. Öyle ki daha dün, Galaxy F06 isimli giriş seviyesindeki cihazın tanıtıldığını görmüştük. Şirketin A serisine de çok yakında yeni cihazlar eklemesini bekliyoruz. Bunlar A26, A36 ve A56 gibi modeller olacak.

Şimdi ise Galaxy A26’yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sızıntılarıyla bilinen Arsene Lupin isimli X hesabı, paylaştığı render görsellerle A26’nın muhtemel tasarımını gözler önüne serdi.

Samsung Galaxy A56 böyle gözükecek

Cihaza baktığımızda şirketin yeni bütçe dostu modelinde tercih edeceği tasarımı görebiliyoruz. Pek bir şaşırtıcı yanı yok. İlginç bir şekilde şirket, bu tarz modellerinde çentikli ekran tasarımından bir türlü vazgeçemiyor.

Arkada, pil şeklinde bir adaya yerleştirilen 3’lü bir kamera kurulumu var. Bunun dışında kavisli köşeler, beyaz, yeşil ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği, düz ekran gibi detayları görebiliyoruz.

Çok yakında geleceği düşünülen telefonda 6,64 veya 6,7 inçlik FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran bekleniyor. Android 15 tabanlı One UI 7, 5000 mAh batarya, 197 gram ağırlık, 7,7 mm ile önceki nesli geride bırakan incelik, 5G’de şimdiye kadar sızan diğer özellikleri arasında.