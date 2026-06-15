Samsung'un Türkiye'ye de getireceği bütçe dostu telefon Galaxy A27, resmî olarak listelenerek sessiz sedasız duyuruldu.

Samsung’un amiral gemisi modellerine ek olarak bütçe dostu orta segment A serisi telefonları da kullanıcıların çok ilgisini çekiyordu. Hatta en çok satan telefonları genellikle bu seriden cihazlar oluyordu. Firmanın en çok beklenen modellerinden biri de Galaxy A27’ydi.

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Türkiye’ye de gelmesi beklenen Samsung Galaxy A27 modeli, sürpriz bir şekilde sessiz sedasız duyuruldu. Telefon, firmanın Çekya’daki internet sitesinde resmî olarak listelendi. Böylece tüm özellikleri belli oldu.

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Galaxy A27 teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, FHD+, 120 Hz, Super AMOLED İşlemci Snapdragon 6 Gen 3 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP Ön kamera 12 MP Batarya 5000 mAh (25W) İşletim sistemi One UI 8.5 (Android 16)

Samsung’un yeni A27 modeli, önceki nesildeki modası geçmiş çentikli tasarımı nihayet terk ederek delikli ekran tasarımına geçiyor. Arkada ise sol üst tarafa yerleştirilen pil şeklinde kamera kurulumu var. Telefon, uygun fiyatıyla ülkemiz de dahil dünya çapında yüksek satış rakamlarına ulaşabilir.

Cihazda 6,7 inçlik 120 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 3 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5000 mAh batarya gibi özellikler bulunuyor. Telefon; siyah, pembe ve yeşil renklerle sunulacak. Fiyatı ise henüz açıklanmadı. Çok yakında hem resmî lansman hem de fiyatın geldiğini görebiliriz.