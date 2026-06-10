Yakında tanıtılacak Samsung Galaxy A27 modelinin Avrupa fiyatı sızdırıldı. Cihaz ciddi bir zamla gelebilir.

Samsung’un amiral gemisi telefonları kadar orta segmentteki bütçe dostu modelleri de ilgi görüyor. Öyle ki şirketin dünyada en çok satan telefonları genellikle bu segmentteki A serisi telefonlar oluyor. Bu yüzden de yakın zamanda tanıtılacak Galaxy A27 modeli kullanıcılar tarafından büyük heyecanla bekleniyor.

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Geçtiğimiz gün Samsung Galayx A27’nin tasarımının ortaya çıktığını görmüştük. Şimdi ise bu telefonla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye’de de satılmasını beklediğimiz cihazın fiyatı sızdırıldı.

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Daha yüksek fiyata gelebilir

Sızıntı, Galaxy A27 modelinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Sızıntıya göre telefon, önceki nesillere kıyasla daha pahalı olabilir. 6 GB RAM 128 GB depolama versiyonun 349 euro’ya, 8 GB RAM ve 256 GB depolama versiyonun ise 439 euro’ya satışa çıkacağı iddia edilmiş.

Karşılaştırma yapacak olursak geçen seneki A26 modelinde aynı versiyonlar 299 euro ve 369 euro’ya çıkmıştı. Bu da 50 euro’luk %16 civarına denk gelen bir zamla piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor. Ülkemizde de benzer şekilde bir artış görebiliriz. 25-26 bin TL civarlarına gelebilir. Önceki modelin ucuzluğunu düşünürsek bu kullanıcıların moralini bozacak bir haber.

Telefonun çentikli tasarımı bırakıp delikli ekrana geçmesi bekleniyor. Diğer beklenen özellikleri arasında 6,7 inçlik FHD+ ekran, Snapdragon 6 Gen 3 işlemci, 50 MP kamera, 25W destekli 5000 mAh batarya gibi özellikler var. Cihazın yaz bitmeden tanıtılmasını bekliyoruz.