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Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A27'nin Tasarımı Ortaya Çıktı

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Türkiye'de de çok satma potansiyeline sahip yakında tanıtılacak Samsung Galaxy A27'nin tasarımı ve yeni rengi sızdırıldı.

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A27'nin Tasarımı Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında en çok satan akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung’un her sene farklı telefonlarıyla karşımıza çıkıyor. Bu cihazlardan en dikkat çekenleri ise en az amiral gemileri kadar orta segmentte daha uygun fiyatlı modelleri içeren** A serisi telefonlar**. Öyle ki şirketin en çok satan modelleri genellikle A serisinden çıkıyor.

Firmanın bu serideki yeni modeli ise Galaxy A27 olacak. A27 hakkında şimdiye kadar birçok bilgi ortaya çıkmıştı. Şimdi ise tasarımı sızdırıldı. Sızan görseller, telefonun harika bir yeni renkle geleceğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda yıllardır beklenen tasarım değişikliğini de nihayet doğruluyor.

İçerikten Görseller

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A27'nin Tasarımı Ortaya Çıktı
sam

Galaxy A27'nin tasarımı ve yeni renk seçeneği

sam

Galaxy A27, Samsung’un modern tasarım yaklaşımına uyan bir görünümle görecek. Öyle ki A26’da gördüğümüz, artık modası geçen çentikli tasarım nihayet bu modelde bırakılacak ve delikli ekrana geçilecek. Arka tarafta ise sol üst tarafa yerleştirilen pil şeklinde kamera kurulumu göreceğiz. Yeni görseller, cihazın harika bir nane yeşili benzeri yepyeni bir renkle geleceğini de gösteriyor. Muhtemelen en çok satan renklerden biri olacak.

Teknik özellikler konusuna da değinelim. Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, 6,7 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. OIS destekli 50 MP ana kamera, Snapdragon 6 Gen 3 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama ve 25W destekli 5000 mAh batarya beklentiler arasında.

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