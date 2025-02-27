Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir gündemde olan giriş seviye telefonu Galaxy M06 5G, Hindistan'da resmen duyuruldu. Uygun fiyatlı telefon, günlük kullanımı karşılaşayacak özellikleriyle tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.
Samsung Galaxy M06 5G, 6.7 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekranın çentiğinde 8 MP çözünürlük sunan selfie kamera görüyoruz. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edildi.
Karşınızda Samsung Galaxy M06 5G
Samsung'un yeni akıllı telefonu, MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor. 6 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenen akıllı telefon, 25W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lık bataryaya sahip. Samsung'un açıklamasına göre Galaxy M06 5G, 4 yıl boyunca hem Android hem de güvenlik güncelleştirmesi alacak.
Samsung Galaxy M06 5G, dikey olarak yerleştirilmiş ikili kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ile 2 MP derinlik odaklı kamera bizleri karşılıyor. Telefonun kamera kurulumu, 10x dijital yakınlaştırmaya izin veriyor.
Samsung Galaxy M06 5G teknik özellikleri:
|Ekran
|6.7 inç, HD+, 90 Hz, LCD
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM
|4-6 GB
|Depolama
|128 GB
|Ön Kamera
|8 MP (f/2.0)
|Arka Kamera
|50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4)
|Batarya
|5.000 mAh (25W)
|Boyutlar
|167,4 x 77,4 x 8,0 mm
|Ağırlık
|191 gram
Samsung Galaxy M06 5G fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|4 GB + 128 GB
|110 dolar
|6 GB + 128 GB
|125 dolar