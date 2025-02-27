Samsung, günlük kullanım için ideal uygun fiyatlı telefonu Galaxy M06 5G'yi resmen duyurdu. Peki bu akıllı telefon neler sunuyor?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir gündemde olan giriş seviye telefonu Galaxy M06 5G, Hindistan'da resmen duyuruldu. Uygun fiyatlı telefon, günlük kullanımı karşılaşayacak özellikleriyle tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy M06 5G, 6.7 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekranın çentiğinde 8 MP çözünürlük sunan selfie kamera görüyoruz. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edildi.

Karşınızda Samsung Galaxy M06 5G

Samsung'un yeni akıllı telefonu, MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor. 6 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenen akıllı telefon, 25W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lık bataryaya sahip. Samsung'un açıklamasına göre Galaxy M06 5G, 4 yıl boyunca hem Android hem de güvenlik güncelleştirmesi alacak.

Samsung Galaxy M06 5G, dikey olarak yerleştirilmiş ikili kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ile 2 MP derinlik odaklı kamera bizleri karşılıyor. Telefonun kamera kurulumu, 10x dijital yakınlaştırmaya izin veriyor.

Samsung Galaxy M06 5G teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, HD+, 90 Hz, LCD İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 4-6 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 8 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) Batarya 5.000 mAh (25W) Boyutlar 167,4 x 77,4 x 8,0 mm Ağırlık 191 gram

Samsung Galaxy M06 5G fiyatı: