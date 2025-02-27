vivo, uygun fiyata bomba özellikler sunan yeni telefonu Y39 5G'yi sessiz sedasız tanıttı.

Türkiye’de popüler bir marka olan vivo, bütçe dostu modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi de şirket, Y serisine dahil ettiği yeni cihazı Y39 5G'yi sessiz sedasız duyurdu. Telefon, fiyatına kıyasla dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Telefonun vivo’nun genel tasarım diline uygun bir görünümle geldiğini görebiliyoruz. Önde delikli ekran tasarımı yer alırken arkada yuvarlak ada içinde 2’li kamera kurulumu bulunuyor. Telefon, 165,7 x 76,3 x 8,09 mm boyutlara ve 205 gram ağırlığa sahip.

Karşınızda vivo Y39 5G

Y39 modeli, 6,68 inç boyutunda bir LCD ekranla geliyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı ve 1608x720 çözünürlük sunuyor. Parmak izi sensörünün yan tarafa yerleştirildiğini ve IP64 suya ve toza dayanıklılıkla geldiğini de ekleyelim.

Cihaz, Qualcomm’un 4 nm sürecinde üretilen günlük kullanım için gayet yeterli orta segment işlemci Snapdragon 4 Gen 2’den güç alıyor. Bu çip, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile eşleştirilmiş.

Kamera tarafına geldiğimizde arkada 50 MP’lik (f/1.8) ana kamera ve 2 MP’lik yardımcı sensör görüyoruz. Önde ise deliğe yerleştirilmiş 8 MP’lik kamera var. Cihazın en çok dikkat çeken kısımlarından biri şüphesiz bataryası. Öyle ki 44W destekli 6.500 mAh'lik bayağı büyük kapasiteli bataryayla geliyor.

Kutudan Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile çıkacak telefon, bunlar dışında Bluetooth 5.1, NFC, USB-C gibi özelliklere sahip. Mavi ve mor seçenekleriyle geleceğini belirtelim. vivo, Türkiye’de Y serisinden modellerini satıyordu. Bu cihazın gelip gelmeyeceğini ise bilmiyoruz.

vivo Y39 5G teknik özellikleri

Ekran 6,68 inç, 120 Hz, 1608x720, LCD İşlemci Snapdragon 4 Gen 2 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 8 MP Batarya 6.500 mAh (44W) İşletim sistemi Funtouch OS 15 (Android 15)

vivo Y39 5G fiyatı