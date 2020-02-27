Samsung Galaxy Note10 İçin İyileştirme Güncellemesi Geliyor

Samsung, Galaxy Note10 serisi için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme, güvenlik konusunda son derece önemli olan yüz tanıma sistemi ve ekranda gezinti özellikleri için iyileştirmeler sunuyor.

Samsung, Galaxy Note 10ve Galaxy Note10+'ı Android 10 ve One UI 2.0'a güncellendikten sonra ilk kez güvenlik dışında geliştirmeler getiren bir yazılım güncellemesi yayınladı. Yeni güncelleme Malezya'da geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı ve şimdi de Almanya'da da kullanıcılara sunuldu. Bu gelişme, güncellemenin kısa süre içinde Türkiye'de de yayınlanacağının bir göstergesi.

Yeni güncelleme Note10 serisi cihazlara N97xFXXU2BTB5 yazılım koduyla geliyor. Yeni güncelleme ile yapılan geliştirmeler, yüz tanıma sistemi ve tam ekran gezinme hareketlerine odaklanıyor. Ancak Samsung bu özelliklerin tam olarak ne açıdan geliştirildiği hakkında ayrıntılı bilgi vermiyor.

Samsung, geçtiğimiz ay zaten bir güvenlik güncellemesi yayınladığından yeni güncellemede Mart 2020 güvenlik güncellemeleri bulunmuyor. Güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşmasının mart ayını bulabileceği söyleniyor.

Eğer Galaxy Note10 veya Note10+ cihazınız varsa, 'Ayarlar' kısmından 'Yazılım güncellemesi' bölümüne girerek, 'İndir ve yükle' seçeneği ile yeni güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.