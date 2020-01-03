Samsung’un son zamanlarda en çok konuşulan yeni akıllı telefonu Galaxy Note10 Lite duyuruldu. Bütçe dostu bir model olacak olan Galaxy Note10 Lite, içerisinde amiral gemisi akıllı telefonları aratmayacak özelliklere sahip.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz sene Samsung Galaxy S10 ve Samsung Galaxy Note10 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Özellikle kamera özellikleri ile oldukça dikkat çeken amiral gemisi akıllı telefonların başka bir varyantının çıkarılacağı üzerine iddialar internet ortamında yayılmıştı. Samsung’un Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite modelleri üzerinde çalıştığı söylentileri birkaç aydır gündemdeydi ve sonunda beklenen an geldi.

Samsung, Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite isimli akıllı telefon modellerini resmi olarak duyurdu. İki telefon da Galaxy S10 ve Galaxy Note10 serisinin üst modellerinde bulunan özelliklerin bazılarını bulunduracak bütçe dostu modeller olarak tasarlandı. Bu da Samsung Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite modellerinin ikisinin de amiral gemisi akıllı telefonları aratmayacak özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy Note10 Lite teknik özellikleri:

Ekran: 6,7 inç (2400 x 1080 piksel) FHD+ Süper AMOLED Infinity-O ekran

6,7 inç (2400 x 1080 piksel) FHD+ Süper AMOLED Infinity-O ekran İşlemci: 10 nm 64 bit sekiz çekirdekli işlemci (dört adet 2,7 GHz + dört adet 1,7 GHz)

10 nm 64 bit sekiz çekirdekli işlemci (dört adet 2,7 GHz + dört adet 1,7 GHz) RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB depolama alanı

128 GB depolama alanı Arka Kamera: 12 MP (f/2,2) ultra geniş açılı sensör, 12 MP (f/1,7) Dual Pixel OIS destekli geniş açılı sensör, 12 MP (f/2,4) otomatik odaklama + OIS destekli telefoto sensör

12 MP (f/2,2) ultra geniş açılı sensör, 12 MP (f/1,7) Dual Pixel OIS destekli geniş açılı sensör, 12 MP (f/2,4) otomatik odaklama + OIS destekli telefoto sensör Ön Kamera: 32 MP (f/2,2)

32 MP (f/2,2) Batarya: 4.500 mAh

4.500 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Renkler: Aura Glow, Aura Black, Aura Red

Aura Glow, Aura Black, Aura Red Boyutlar: 163,7 x 76,1 x 8,7 mm

163,7 x 76,1 x 8,7 mm Ağırlık: 199 gram

Samsung tarafından resmi olarak duyurulan özellikler bu şekilde. Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği veya nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı henüz bilinmiyor. İki telefon da gelecek hafta Las Vegas’ta gerçekleştirilecek olan CES 2020 etkinliğinde gösterilecek. Samsung Galaxy S10 Lite ve Samsung Galaxy Note10 Lite modellerinin ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatlarının ne olacağının da bu etkinlikte belirtileceği düşünülüyor.