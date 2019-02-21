Galaxy S10'un Ekranları Coşturan Teknolojisi: HDR10+

Samsung, Galaxy S10 modellerinde sunduğu HDR10+ teknolojisi ile kullanıcılara çok daha gerçekçi ve canlı görüntüler vadediyor. Peki HDR10+ teknolojisi tam olarak ne fark getiriyor?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile birlikte şirketin en yeni amiral gemileri Galaxy S10 ailesini tanıttı. Galaxy S10 ailesi, önceki Samsung amiral gemilerinde olduğu gibi QHD çözünürlükte Super AMOLED ekranlara sahip. Fakat Galaxy S10 ekranlarını, önceki modellerden daha iyi hale getiren çok önemli bir özellik bulunuyor; HDR10+.

Peki HDR10+’ın HDR10’dan Farkı Nedir?

HDR10+, HDR10 sinyallerine dinamik meta veriler ekleyen gelişmiş bir HDR formatıdır. HDR10+, dinamik aralığı statik bir sayı grubuyla belirlemek yerine ekranda görüntülenen içeriğe göre sınırları esnetmektedir. Bu durum, özellikle çok aydınlık ve çok karanlık sahnelerdeki detayların en üst seviyede tutulmasını sağlarken, daha yoğun bir renk aralığına sahip olunacağı anlamına geliyor.

HDR10+’ın kullanıcı deneyimine katacağı en iyi şey; renklerin çok daha doğal görünmesi olacak. Bildiğiniz gibi çoğu ekranda siyah renkler koyu gri gibi, beyaz renkler ise mavi gibi görünmektedir. HDR10+ teknolojisinde dinamik aralık değişken olduğundan parlak bir sahnede dinamik aralığın orta noktası beyaz renge, karanlık bir sahnede ise siyah renge daha yakın olacak. Böylece renkler en üst seviyede gerçekçiliğe ulaşacak.

HDR10+ ile ilgili tek dezavantaj, bahsettiğim özelliklerden faydalanabilmeniz için izlediğiniz içeriğin de HDR10+’ı desteklemesi gerekiyor. 20th Century Fox, Warner Bros.’un HDR10+ destekli içerikler için çalışma gerçekleştirdiğini belirtelim. Yeni bugün, HDR10+ destekli çok fazla içerik bulunmasa da yakın gelecekte çok daha fazla şirketin HDR10+ destekli içerikler yayınlayacağını söyleyebiliriz.