Samsung Galaxy S10 ailesi tanıtıldı. Galaxy S10’un öne çıkan özelliklerinden biri ise yüksek hızlı Wi-Fi bağlantısı. Bu hızın arkasında da Wi-Fi 6 standardı var.

Samsung Galaxy S10 ve S10+’un pek çok özelliği bulunuyor. OLED ekranlar, ekrana gömülü parmak izi okuyucu, arkaya bakan kameralar gibi pek çok teknoloji bu telefonlarda bulunuyor.

Yeni telefonun özellikleri arasında yüksek hızlı Wi-Fi teknolojisi yer alıyor. Telefon şu anda piyasadaki en hızlı kablosuz internet bağlantısına sahip.

Wi-Fi 6 aslında 802.11ax bağlantısının adı ve yakın gelecekte Wi-Fi standardı haline gelecek. Bu bağlantı protokolü 10 Gbps’e varan hızı garanti ediyor. Bu da 4K yayınların, online oyunların ve dosya indirmelerin daha hızlı ve sıkıntısız olması anlamına geliyor. Üstelik yeni sistemde indirme hızları iki katına çıkacak. Yeni protokolde ayrıca Hedef Uyanma Zamanı adlı bir özellik de bulunuyor. Bu özellik sayesinde cihazların batarya ömrü de uzayacak. Kısacası Wi-Fi 6 geleceğin kablosuz bağlantı altyapısı.

Wi-Fi 6 ağına bağlandığında telefonun ekranında, Wi-Fi sembolünün hemen yanında bir 6 rakamı çıkıyor.

Wi-Fi 6 şu anda çok yaygın bir teknoloji değil. Piyasada da çok fazla Wi-Fi 6 destekleyen modem yok. Olanların da fiyatları oldukça yüksek. Gelecekte daha çok Wi-Fi 6 destekli telefon olacağı, S10’un yalnızca bir öncü olduğu belli. Bugün alacağınız telefonu gelecekte de kullanacağınızı düşünürsek S10 iyi bir amiral gemisi telefon tercihi olabilir.