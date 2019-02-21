Galaxy S10'larla Bildirim LED'i Çok Daha Havalı Oldu

Samsung, Galaxy S10'larla birlikte tamamı ekran akıllı telefonlar tanıttı. Bu durum, bildirim LED'inin ortadan kalkmasına neden oldu. Fakat Samsung, bildirim LED'i için son derece modern ve havalı bir çözüm bulmuş durumda.

Samsung, Galaxy S10 ailesi ile birlikte amiral gemisi segmentinde Infinity-O ekran tasarımına resmi olarak geçmiş oldu. Infinity-O ekran tasarımı ile birlikte üst ekran çerçevesinde bulunan bir takım sensörler ve bildirim LED’i tarihe karışmış oldu. Fakat Samsung, aslen üst düzey bir BlackBerry özelliği olan fakat Android akıllı telefonların vazgeçilmezi haline gelen bildirim LED’i için muhteşem bir çözüm bulmuş durumda.

Galaxy S10 ailesinde herhangi bir uygulamadan bildirim geldiğinde ön kameranın etrafında bir halka beliriyor. Kullanıcılar, tıpkı standart bildirim LED’in de olduğu gibi bildirimi gönderen uygulamaya göre halkanın farklı renklerde olmasını sağlayabiliyorlar. Böylece kullanıcılar bildirim LED’inin eksikliğini hissetmiyorlar.

Bildirim halkası ile ilgili diğer bir güzel özellik ise statik bir şekilde sürekli yanıp sönmek yerine çeşitli dönme animasyonları ile kullanıcının dikkatini çekmesi. Böylece LED, bir bildirim geldiğinde kullanıcıya kendini hatırlatabiliyor. Ayrıca aynı bildirim halkası kullanıcı ön kamerayı açtığında da dönmeye başlıyor.