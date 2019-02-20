Samsung Galaxy S10 ailesinin düşük fiyatlı ve diğerlerine göre düşük performanslı üyesi Galaxy S10e tanıtıldı. Cihazın fiyatları ve özellikleri belli oldu.

Samsung'un Las Vegas'ta düzenlediği Unpacked etkinliğinde, gecenin yıldızı olan Galaxy S10'un küçük kardeşi Galaxy S10e tanıtıldı. Performans ve fiyat açısından ağabeylerinden daha düşük bir barajda tutulan S10e, yine de serinin imza niteliği taşıyan özelliklerini barındırıyor.

Galaxy S10e'nin S10 ve S10+'tan bazı bariz farkları var. Bu farklılıkların başında da ekran geliyor. Diğer telefonlarda kıvrımlı bir ekran kullanılırken S10e cihazında düz bir ekranın tercih edildiğini belirtmekte fayda var. Ancak çoğu özelliğini Galaxy S10 ile paylaşan cihazda Infinity-O (Sonsuz Ekran) adı verilen delikli ekran tasarımı kendisine yer buldu. Aynı zamanda ailenin en gözde yeniliklerinden olan kablosuz şarj paylaşımına da sahip.

Galaxy S10e, diğer cihazlara kıyasla daha küçük bir ekrana sahip. Buna rağmen 5,8 inçlik ekran boyutuyla Samsung'un Infinity (Sonsuz) ekran tasarımını ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Ekran içerisinde yer alan yuvarlak delikte ise cihazın ön kamerası bulunuyor. 2280 x 1080 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekran, günümüz orta-üst seviye cihazlarına göz kırpıyor. 19:9 en-boy oranı ise ince uzun ekranların artık standart olduğunu gösteriyor.

Snapdragon 855 ve Exynos 9820 vayantlarıyla gelen Galaxy S10e, performans açısından amiral gemisi çizgisine çok yakın bir cihaz. Zira 6 GB RAM miktarına 128 GB'lık dahili depolama birimi eşlik ediyor.

Galaxy S10e'nin arkasındaki çift kamera, ortanca abisi Galaxy S10'un çift arka kamerasıyla aynı durumda. 12 MP'lik geniş açılı ana sensörde f/1,5 diyafram açıklığı buluyor, OIS ve Dual Pixel gibi teknolojilere destek veriliyor. 16 MP'lik "ultra" geniş açılı ikinci sensörde ise f/2,2 diyafram açıklı var. Ön kameraya bakacak olursak, yine ortanca abisi Galaxy S10'daki kameranın aynısını görüyoruz. Bu sensör ise 10 MP çözünürlük, f/1,9 diyafram açıklığı ve OIS, Dual Pixel gibi teknolojileri destekliyor.

Samsung Galaxy S10e özellikleri:

Ekran: 5,8 inç HDR10+ Özellikli Dinamik AMOLED Sinematik Sonsuz Ekran, 2280 x 1080 piksel (522 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6

5,8 inç HDR10+ Özellikli Dinamik AMOLED Sinematik Sonsuz Ekran, 2280 x 1080 piksel (522 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6 Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855, Samsung Exynos 9820

Qualcomm Snapdragon 855, Samsung Exynos 9820 Arka kamera: 12 MP f/1,5 geniş açılı lens OIS + 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı lens - Ön Kamera: 10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği

12 MP f/1,5 geniş açılı lens OIS + 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı lens - Ön Kamera: 10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği Ön kamera: 10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği

10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği RAM: 6 GB

6 GB Dahili depolama: 128 GB, 512 GB'a kadar MicroSD desteği

128 GB, 512 GB'a kadar MicroSD desteği Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth, CAT, LTE özellikleri, Çift SIM desteği

Wi-Fi 6, Bluetooth, CAT, LTE özellikleri, Çift SIM desteği Batarya: 3.100 mAh, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0

3.100 mAh, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 Suya ve toza dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Ses: Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, AKG kulaklık

Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, AKG kulaklık Sensörler: İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi, Gyro, Jeomanyetik, Hall, Nabız, Proximity, RGB Işık, İris tarama, Basınç sensörleri

Samsung Galaxy S10e çıkış tarihi:

Samsung'un Galaxy S10 ailesinin uygun fiyatlı üyesi 21 Şubat tarihinde ön satışa sunulurken 8 Mart tarihinde piyasaya sürülecek.

Samsung Galaxy S10e fiyatı:

Serinin en ucuz telefonu olarak lanse edilen cihaz 749 dolarlık bir etiketle tanıtıldı. Cihazın Türkiye fiyatıysa 5.499 TL olarak belirlendi.