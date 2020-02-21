Samsung Galaxy S20’nin Ekranı Nasıl 120 Hz’e Çıkarılır?

Ekranın saniyede 120 kere yenilenmesini yani görüntünün 120 kez yeniden işlenmesini sağlayan 120 Hz ekranlar, kullanıcıların akıllı telefon kullanım deneyimini değiştirebilir. Samsung Galaxy S20'lerde bulunan 120 Hz desteğini kullanabilmek içinse bazı ayarlar yapmanız gerekiyor. Gelin bu ayarlara yakından bakalım.

Samsung’un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S20'nin en büyük özelliklerinden biri 120 Hz ekran desteğiydi. Kullanıcılar tarafından en çok merak edilen konulardan birisi olan 120 Hz ekranlar oldukça ilgi gören bir konu ancak Samsung, cihazın kutusundan 60 Hz ile çıkmasına karar verdi. Bu da Galaxy S20 cihazınızın ekranını 120 Hz'de kullanmak için bazı ayarlar yapmanız gerektiği anlamına geliyor.

Çoğu akıllı telefon kullanıcısı, bu ayarlamaları bilmediği için telefonunu 60 Hz ile kullanıyor. Yeni Galaxy S20'inizi 120 Hz'e nasıl geçirebileceğinizi merak ediyorsanız vakit kaybetmeden rehberimize geçelim.

Galaxy S20, 120 Hz'e nasıl geçirilir?

Öncelikle cihazın Ayarlar kısmına girin. Ardından, 'Hareket Pürüzsüzlüğü' seçeneğine girin ve Karanlık Mod bölümünün altındaki üçüncü seçeneğe tıklayın. Buradan 60 Hz veya 120 Hz seçeneklerini seçebilirsiniz. Samsung, etkinleştirmeden önce ikisi arasındaki farkın hafif bir demosunu da kullanıcılara gösteriyor. Ayrıca seçeneklerin altında, 120 Hz’in 60 Hz’e indirildiği zaman cihazın pil ömrünün daha iyi olacağı ifade ediliyor.

Cihazınızı 120 Hz'de kullanmak istiyorsanız 120 Hz üzerine dokunun ve ardından 'Uygula' seçeneğini işaretleyin. Böylece istediğiniz ekran hazır. Galaxy S20'nin yanı sıra Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modellerinde de aynı işlemi uygulayarak 120 Hz’e geçiş yapabilirsiniz.

Unutmayın ki Galaxy S20, Google Haritalar gibi yoğun güç tüketen bazı uygulamalarda otomatik olarak 60 Hz'e geçiyor. Ayrıca pil düşük olduğunda, ekran yenileme hızı otomatik olarak 60 Hz'e düşüyor. Bu, telefonun şarj cihazı olmadan bir gün boyunca idare etmesine yardımcı olan en büyük faktör.

120 Hz'e geçmek, tüm arayüzünü çok daha pürüzsüz olmasını sağlıyor. Bunun nedeni, ekranın saniyede iki kat daha fazla yenilenmesi. Ayrıca kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyan 120 Hz sizi kendisine hayran bırakabilir.