Galaxy S20 Ultra Odak Sorunu Güncellemeyle Çözülemeyecek

Samsung destek forumu moderatörlerinden biri, forumda yaptığı paylaşımda Samsung Galaxy S20 Ultra’da görülen odak sorununun güncellemeyle çözülemeyeceğini söyledi. Moderatörün paylaşımı birçok kullanıcıyı üzdü.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda yeni akıllı telefon serisi Galaxy S20’yi tanıtmıştı. Şirket, yeni serisiyle ilk görüşte iddialı bir izlenim verse de cihazlarda çıkan bazı sorunlar maalesef telefonların başarısına gölge düşürdü. Bu sorunlar arasında en önde gelenlerden biriyse serinin en iyi telefonu Samsung Galaxy S20 Ultra’da meydana gelen odak problemiydi.

Samsung Galaxy S20 Ultra, 108 MP kamerası, 100x yakınlaştırması, 120 Hz ekran yenileme hızı ve pek çok özelliğiyle dikkat çekici bir telefon olsa da bahsettiğimiz sorun, kullanıcıların telefondan soğumasına neden oldu. Samsung tarafından bugün yapılan açıklamaysa bu sorunun oldukça ciddi bir problem olduğu gerçeğini ortaya koydu.

'Odak sorunu güncellemeyle çözülemez'

Samsung Galaxy S20 Ultra kullanıcıları, bugüne kadar bu sorunla karşılaştıklarını defalarca dile getirdi. Tabii Samsung, bu konuda cevapsız kalmadı ve sorunun güncellemelerle çözüleceğini söyledi ancak bugün yapılan açıklamada bu sorunun pek de güncellemeyle çözülecek bir sorun olmadığından bahsedildi.

Samsung’un amiral gemisi telefonunu satın alanlar için fazlasıyla sinir bozucu olan bu sorun, maalesef güncellemeyle birlikte geçebilecek sorunlar arasında yer almıyor. Samsung’un destek forumu üzerinde paylaşım yapan bir moderatör, sorunun ne kadar güncelleme yapılırsa yapılsın ortadan kalkmayacağını, odak sorununun donanımdan kaynaklandığını belirtti.

Forum moderatörü tarafından yapılan paylaşımın Türkçe çevirisi şu şekilde: “Her şeyden önce, kullanımla ilgili problem için üzgünüz. Galaxy S20 Ultra modeli, önceki Samsung modellerine kıyasla sığ alan derinliği ve 10 cm veya daha uzun odak uzunluğuyla sonuçlanan, sensörün boyutunu artıran yüksek pikselli bir görüntü sensörüyle donatılmıştır.

Bu nedenle bir nesneyi yakından çekerken arka plan bulanık veya odak dışı olabilir. Odak uzaklığı, lensin özelliklerine göre belirlenir; yani yazılımla düzeltilmesini zorlaştırır. Odak uzaklığını önceden tam olarak açıklayamadığımız için özür dileriz. Teşekkür ederim.”

Forum moderatörünün yapmış olduğu açıklamadan da anlaşılabileceği üzere Samsung, maalesef cihazlarda yaşanan problemlere pek de bir şey yapamıyor. Tabii bu durum da Samsung’un hiç de ucuz olmayan Galaxy S20 Ultra telefonunu alan kullanıcıları epey üzüyor.