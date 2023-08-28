Samsung, S23'ün daha uygun fiyatlı versiyonu olacak S23 FE için Kazakistan'da bir destek sayfası açtı. Şirket, bu sayfayla telefonun geleceğini bir nevi doğrulamış oldu. Peki cihazda nasıl özellikler olmasını bekliyoruz?

Samsung’un daha uygun fiyatlı olmasıyla kullanıcıların beğenisini toplayan ancak düzenli olarak piyasaya sürülmeyen “FE” isimli modelleri var. Şirket, en son 2021 yılında S21 serisiyle bu modeli bizlerle buluşturmuş, S22’yi ise pas geçmişti. Ancak geçtiğimiz aylarda çıkan sızıntılar, S23 FE’nin geleceğini neredeyse kesinleştirmişti .

Şimdi de merakla beklenen telefon hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Güney Koreli teknoloji devi, Kazakistan’daki internet sitesinde Galaxy S23 FE için bir yardım sayfası açtı. Cihazın, “SM-S711B/DS” model numarasına sahip olduğu görüldü. Bu numara, Geekbench listelemesi de dahil telefonla ilgili daha önce sızdırılan model numarasıyla aynı.

Galaxy S23 FE nasıl özelliklere sahip olacak?

Samsung’un açtığı ürün sayfası, S23 FE hakkında pek fazla detay sunmasa da son aylarda çıkan bilgilerden cihazın özelliklerini az çok biliyoruz. Amiral gemisi S23 serisinin uygun fiyatlı bir versiyonu olacak cihazın, sunulduğu pazara bağlı olarak Snapdragon 8 Gen 1 veya Exynos 2200 işlemciyle gelmesi bekleniyor.

Galaxy S23 FE’nin, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,4 inçlik AMOLED ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Çift SIM özelliği, 25W hızlı şarj destekli 4,500 mAh’lik batarya, Android 13 tabanlı OneUI 5.1 de sızdırılan özellikler arasında.

Son olarak telefonun nasıl bir kameraya sahip olacağına da bir bakalım. Galaxy S23 FE, muhtemelen 50MP ana, 8MP telefoto ve 12MP ultra geniş kameraya sahip olacak. Ön tarafta ise 10MP’lik bir selfie kamerasıyla karşılaşacağız.

Samsung Galaxy S23 FE’nin ne zaman tanıtılacağı konusunda şimdilik bir bilgi yok. Ancak kaynaklar, önümüzdeki birkaç ay içinde gelebileceğini söylüyor.