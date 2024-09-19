Samsung, kablosuz şarj teknolojisinde patent ihlali yaptığı iddia edilen bir davayı kaybetti. Şirketin ya bu özelliği cihazlarında devre dışı bırakması ya da verilen cezayı ödemesi gerekiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, bundan birkaç yıl önce açılan bir dava kapsamında Mojo Mobility isimli bir firmanın patent haklarını ihlal etmekten suçlu bulundu. Bu dava, Samsung'un kablosuz şarj teknolojilerini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Hatta kullanıcılar, telefon, saat veya kulaklık gibi ürünlerinin kablosuz şarj yeteneklerini kullanamayabilirler gibi görünüyor.

Mojo Mobility'nin açtığı davaya göre Samsung, 2016 ylından beri patent ihlali yapıyor, müşterilerine kablosuz şarj hizmeti sunuyordu. Üstelik firma, 2013 yılında Samsung'a ortaklık teklif etmiş ancak reddedilmişti. Hâl böyle olunca konuyu mahkemeye götüren Mojo Mobility, yapılan inceleme sonrasında haklılığını ispatlamış oldu.

Samsung'un milyonlarca dolar ödeme yapması gerekecek

Edinilen bilgilere göre Samsung'un önünde iki seçenek var. Bunlardan ilki, 192 milyon doların üzerindeki cezayı ödemeyi kabul edip, müşterilerine kablosuz şarj hizmeti sunmaya devam etmek. İkinci seçenek ise cihazlarındaki kablosuz şarj desteğini iptal etmek.

Bu arada; Samsung'un geçtiğimiz yıl davayı çözmek için adım attığını söyleyelim. Ancak mahkeme heyeti, Samsung'un anlaşma teklifini reddetmişti. Samsung'un bugün çıkan karar doğrultusunda nasıl bir adım atacağı şimdiden merak konusu.