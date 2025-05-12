Samsung, ultra ince tasarımıyla dikkat çeken Galaxy S25 Edge modelini bu gece 03.00 sularında gerçekleştireceği lansman etkinliği ile resmen tanıtacak. Etkinlik, Samsung YouTube kanalından ve resmi sitesinden canlı takip edilebilecek.

Samsung, merakla beklenen ultra ince amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S25 Edge’i bu gece gerçekleştireceği etkinlik ile tanıtacak. Lansman etkinliği, 13 Mayıs sabaha karşı (bu gece) saat 03.00’te Güney Kore’de gerçekleştirilecek. Yani etkinliği izlemek istiyorsanız biraz uykusuz kalmaya razı olmanız gerekecek.

Galaxy S25 Edge lansmanını canlı izlemek isteyen teknoloji tutkunları için Samsung, resmi YouTube kanalında canlı yayın sunacak. Ayrıca dilerseniz Samsung’un resmi web sitesi üzerinden de etkinliği takip edebilirsiniz. Webtekno olarak etkinliği anbean takip edip Galaxy S25 Edge’in tüm özelliklerini sizlere detaylıca anlatacağımızı belirtelim.

Samsung Galaxy S25 Edge lansmanını aşağıdaki yayından izleyebilirsiniz:

Samsung’un bu etkinliği gece saatlerine denk getirmesi, cihazın Kore ve Çin pazarında piyasaya sürüleceği iddialarını güçlendiriyor. Galaxy S25 Edge, söylentilerin aksine kompakt bir model değil, iPhone 17 Air’e rakip olacak güçlü bir cihaz olarak geliyor. Lansman ile birlikte Samsung’un ultra ince premium akıllı telefonunda hangi özellikleri sunacağı kesinleşmiş olacak.