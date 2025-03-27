Samsung Galaxy S25 Edge'in duvar kâğıtları sızdırıldı. Duvar kâğıtları, Galaxy S25'inkilere benzeyecek ancak ufak bir farklılık olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uzun zamandır gündemden düşmeyen akıllı telefonu Galaxy S25 Edge'in duvar kâğıtları yayımlandı. Galaxy S25 serisininkilere benzer yapıda olan duvar kâğıtları, an itibarıyla yüksek çözünürlüklü olarak indirilebiliyor.

Samsung Galaxy S25'in duvar kâğıtlarını bilen okurlarımız vardır; işte Galaxy S25 Edge'in duvar kâğıtlarına buna çok benziyor. Aradaki önemli fark, yeni telefonun duvar kâğıtlarındaki S harfinin daha az belirgin olması. Bu da görüntünün 8'e benzemesine yol açmış durumda.

İşte Samsung Galaxy S25 Edge'in duvar kâğıtları:

Eğer siz de yukarıdaki duvar kâğıtlarının yüksek çözünürlüklü versiyonlarını indirmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Telefon çıktığında başka duvar kâğıtlarının olup olmayacağının şimdilik bilinmediğini belirtelim.

Bu arada; Samsung Galaxy S25 Edge ile ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını belirtelim. Telefonun özellikleri, çok büyük oranda ifşa oldu sayılır. Fiyatı ile ilgili de bazı sağlam iddialar mevcut. Bundan sonra sadece Samsung'un resmî lansmanını beklemek gerek.