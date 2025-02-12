Samsung, geçen ay duyurduğu Galaxy S25 serisinin ekran ve batarya değişim ücretlerini açıkladı. Açıklanan fiyatlar, telefonların fiyatına kıyasla hiç fena değil.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan, geçtiğimiz ay duyurulan Galaxy S25 serisi ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Samsung Türkiye'nin de paylaştığı bu açıklama ile Galaxy S25 modellerinin ekran ve batarya değişim ücretleri belirlenmiş oldu.

Samsung'un açıkladığı ücretler, çok da fena değil. Hatta Galaxy S25 ile Galaxy S25+ modelleri için açıklanan "Ekran - Eco Onarım" fiyatları, Galaxy S24 ile Galaxy S24+'tan birazcık daha uygun. Peki fiyatlar nasıl?

Samsung Galaxy S25 serisi ekran değişim ücretleri:

Model Ekran - Eco Onarım Fiyatı Çerçeve Onarım Fiyatı Galaxy S25 5.700 TL 4.100 TL Galaxy S25+ 6.800 TL 4.000 TL Galaxy S25 Ultra 8.300 TL 5.800 TL

Samsung, batarya değişim ücretlerini ise uzun zamandır pek çok model için aynı tutuyor. Buna göre; 2020 yılı itibarıyla piyasaya sürülen tüm Galaxy S serisi telefonların batarya değişim ücretleri 2.250 TL olarak uygulanıyor.