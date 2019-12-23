Samsung Galaxy S11, Çerçevesiz Ekranla Gelecek

Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi Galaxy S11'in ekran koruyucusu ortaya çıktı. Ice Universe isimli bir Twitter hesabı üzerinden ortaya çıkarılan ekran koruyucu, Galaxy S11'in ekranının çerçevesiz olacağını ve ufak bir ön kamera deliğiyle geleceğini gösteriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2020 yılında piyasaya süreceği ilk amiral gemisi Galaxy S11 ile ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Samsung, yaklaşmakta olan amiral gemisiyle ilgili net bir açıklama henüz yapmadı ancak bugüne dek ortaya çıkan bazı bilgiler, Galaxy S11 ile ilgili detayları gün yüzüne çıkardı.

Şimdiyse akıllı telefonlarla ilgili sızdırdığı bilgilerle ün kazanan "Ice Universe" isimli bir Twitter hesabı, Galaxy S11'in son ekran tasarımını paylaştı. Paylaşım, Galaxy S11'in neredeyse çerçevesiz bir yapıda olacağını ve ekranının üzerinde küçük bir kamera deliğiyle geleceğini gösteriyor. Ice Universe tarafından yapılan paylaşım, Galaxy S11'in ekranıyla Galaxy Note10 serisinin ekranının bir hayli benzer olacağını da ortaya koyuyor.

İşte Galaxy S11'in ekranına ait o görsel

Samsung Galaxy S11'in ekran koruyucusu olarak karşımıza çıkan görsele yakından baktığımızda, kamera deliğinin ciddi anlamda küçüldüğünü açıkça görebiliyoruz. Ayrıca telefonun ekranı hafif de olsa eğimli bir yapıda olacak.

Bugüne dek ortaya çıkan bilgiler, Samsung Galaxy S11'in ekranının 120 Hz desteğe sahip olacağını ve süper hızlı bir parmak izi okuyucuyla birlikte geleceğini gösteriyordu. Telefona ait koruyucu katmanın da ortaya çıkmasıyla birlikte Galaxy S11'in ekranı, tam anlamıyla belli olmuş durumda. Ayrıca telefonun 5G desteğine sahip olacağı ve bu bağlamda batarya kapasitesinin artacağı da diğer söylentiler arasında.

Samsung Galaxy S11 ile ilgili hala netleşmemiş bazı özellikler var. Ancak telefonun lansman tarihi yaklaştıkça bu özellikler de açığa çıkacak. Bakalım Samsung, tüketicilerin Galaxy S11'den beklentilerini ne denli ortaya koyabilecek.