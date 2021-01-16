Samsung, Galaxy Watch Active2'nin Yeni Bir Modelini Duyurdu

Samsung, Galaxy Watch Active2 akıllı saat serisine yeni bir model ekledi. Rose Gold isimli model, seriye yeni renk dizilimi kattı. Bununla birlikte Samsung, akıllı saat serisindeki tüm modeller için önemli bir güncelleme yayınladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz gün UNPACKED etkinliğini düzenledi ve yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini tanıttı. Fakat şirket, bu etkinlikte yeni akıllı saatlerine yer vermedi. Samsung, bugünse Galaxy Watch Active2 akıllı saatinin yeni bir modelini duyurdu.

Samsung'un yeni Galaxy Watch Active2 akıllı saat modeli, daha önce ortaya atılan iddialarda da belirtildiği üzere Rose Gold modeli oldu. Akıllı saatin kordonu mor, çerçevesiyse şık bir bronz-altın arası renkle geldi. Yeni renkler, akıllı saatin 40 mm Bluetooth ailesine eklendi.

Galaxy Watch Active2 için yeni güncelleme yayınlandı:

Yeni renklerin yanı sıra Samsung, tüm Galaxy Watch Active2 ailesi için önemli bir yazılım güncellemesi yayınlamaya başladı. Yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte Samsung Sağlık uygulaması daha da gelişti. Uygulama, artık daha hızlı bir şekilde otomatik olarak egzersiz algılaması yapabilecek. Bunun yanı sıra SmartThings uygulaması akıllı saati haritada gösterecek.

R820XXU1DUA3/R820GFC1DUA3 adıyla yayınlanan yeni güncelleme, 84,92 MB'lık bir boyuta sahip. Güncelleme şu anda Kanada ve Güney Kore'de yayınlanmaya başladı. Kısa süre içinde yeni güncellemenin dünyanın diğer bölgelerinde de yayınlanmaya başlaması bekleniyor.

Yeni renkli modeline ve yeni bir güncellemeye kavuşan Samsung Galaxy Watch Active2 akıllı saat serisi, 1,4 inçlik Super AMOLED ekranla birlikte geliyor. 360 x 360 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran, Corning Gorilla Glass DX+ ekran koruyucusuyla korunuyor.

Akıllı saat, gücünü Samsung'un Exynos 9110 çift çekirdekli işlemcisinden alıyor. 1,15 GHz frekansa sahip bu işlemciye 1,5 GB'lık RAM ve 4 GB'lık dahili depolama alanı eşlik ediyor. Akıllı saat, Android 5.0 ve üstü ve iOS 9.0 ve üstü işletim sistemine sahip ve 1,5 GB'dan daha fazla RAM'i olan tüm akıllı telefonlar ile kullanılabiliyor.