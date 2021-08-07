Samsung Galaxy Z Flip3'ün Detayları Ortaya Çıktı

11 Ağustos'ta tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Z Flip3'ün ekran, kamera ve donanımına dair detaylar ortaya çıktı. Açıklanan bilgiler arasında cihazın tahmini satış fiyatı da mevcut.

Samsung’un yeni Galaxy Z Flip3 modeline dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Taslak görselleri daha önce yayınlanan cihazın tasarımı bir önceki modelle aynı olsa da arka taraftaki ikincil ekranın boyutu artırılmış.

Samsung Galaxy Z Flip3, 6.7 inç boyutunda ve 2640x1080 çözünürlüklü ve 425ppi piksel yoğunluğu bulunan bir ekrana sahip. Ekran, 120Hz’lik bir tazeleme hızına sahip ve Dynamic AMOLED teknolojisiyle geliyor. Ekranın üzerinde bulunan Corning Gorilla Victus koruma katmanı da çizilmelere karşı iki kat koruma sağlıyor. Yan tarafında bir parmak izi okuyucu bulunacak olan telefonun IPX8 su geçirmezlik sertifikası da olacak.

128 ve 256GB'lık modellerde UFS 3.1 teknolojisi bulunacak

Donanım ve performansa gelecek olursak telefonun tüm modellerinde Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ve 8GB LPDDR5 belleğe yer verilmiş. Flip3, 128 ve 256GB’lık modellerinde UFS 3.1 flaş depolama teknolojisini destekleyecek.

Galaxy Z Flip3, ön tarafta f/2.4 diyafram açıklığı ve 1.22μm’lik piksel genişliğine sahip 10MP’lik bir kamera bulunduruyor. Arka tarafta ise f/1.8 diyafram açıklığına, Optik Görüntü Sabitleyici desteğine, çift çekirdekli otomatik odaklamaya ve 1.4μm’lik piksel genişliğine sahip 12MP’lik bir kamera yer alıyor. Ana kameraya ek olarak telefonda 123°’lik ultra geniş açılı, f/2.2 diyafram açıklığına ve 1.12μm piksel açıklığına sahip 12MP’lik bir lens de mevcut.

3300 mAh batarya kapasitesine sahip olan, 183 gram ağırlığındaki telefonun arka kısmında 1.9 inçlik, 260x512 piksel çözünürlük sunan ikincil bir ekran bulunuyor. Yurtdışında 1,249 dolardan satışa sunulması beklenen cihaz, Samsung’un 11 Ağustos’ta düzenleyeceği konferansta Fold3 modeliyle birlikte tanıtılacak.