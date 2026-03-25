Samsung Galaxy Z Fold8'in Şimdiye Kadarki En Gerçekçi Görüntüleri Paylaşıldı

Samsung’un katlanabilir telefon serisinin merakla beklenen yeni üyesi Galaxy Z Fold8 kanlı canlı bir şekilde karşımızda.

Yeni Fold8, selefi Z Fold7 ile büyük ölçüde benzer bir tasarıma sahip ve ekran boyutları da aynı kalıyor ancak cihazda önemli yükseltmeler de yok değil. Pil kapasitesi 5.000 mAh ile 600 mAh artış gösteriyor. 45W hızlı kablolu şarj desteği de önceki modeldeki 25W'a kıyasla artmış. Ayrıca 50 MP ultra geniş açı kamera da önceki modeldeki 12 MP kameraya kıyasla ciddi bir artışa sahip.

Yeni Galaxy Z Fold8 nasıl görünecek?

Boyutlar ise sızıntıya göre açık hâlde 158,4 x 143,2 x 4,5 mm, kapalı hâlde 158,4 x 72,8 x 9 mm olacak. Yani Fold8’in Fold7’ye göre biraz daha kalın olması muhtemel. Kamera çıkıntısı ise yaklaşık 5,5 mm olacak.

Son olarak fiyat noktasında ise yeni Fold8'in Fold7 ile aynı seviyede kalması bekleniyor.

