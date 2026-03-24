Samsung Galaxy Z Fold8'in Neredeyse Tüm Özellikleri Sızdırıldı: Yılın En İyilerinden Olacak!

Samsung'un yaz aylarında tanıtacağı yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold8'in neredeyse tüm özellikleri sızdırıldı. Cihaz, ciddi iyileştirmelerle gelecek.

Gökay Uyan / Editor

Katlanabilir telefon deyince akla gelen ilk şirket şüphesiz Samsung’dur. Bu yüzden de şirketin yaz aylarında tanıtacağı yeni modelleri büyük heyecanla bekleniyor. Yatay katlanan model olan Galaxy Z Fold8 de bunlardan biri. Şimdi ise Galaxy Z Fold8 modeliyle ilgili kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Galaxy Z Fold8 modelinin birçok özelliği tanıtıma aylar kala sızdırıldı. Sızıntıya göre telefon, daha büyük batarya, daha iyi bir kamera kurulumu, daha hızlı şarj gibi özelliklerle gelecek ve çok iddialı olacak.

Galaxy Z Fold8 neler sunacak?

İddiaya göre Z Fold8 modelinde tıpkı önceki nesilde olduğu gibi 6,5 inç boyutunda kapak ekranı ve 8 inç boyutunda ana ekran göreceğiz. Ancak bu sefer ekranda lazerle delinmiş metal destek plakasıyla birlikte çift ultra ince cam yapısı kullanılacak. Yıllardır beklenen bu özellik, ekran kırışması sorununu neredeyse tamamen çözecek.

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alacak. Ona 12 veya 16 GB RAM, 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri eşlik edecek. Cihazın 5000 mAh’lik 45W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryayla geleceği ifade edilmiş. Önceki modelde 4400 mAh batarya 25W hızlı şarj vardı. Yani ciddi iyileştirmeler var.

Arkada OIS destekli 200 MP’lik ana kamera yer alacak. Ona 50 MP’lik ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom desteğine sahip 10 MP’lik kamera eşlik edecek. Önde ise 10 ve 12 MP’lik iki ön kamera bekliyoruz. Cihazın önceki nesilden daha hafif ve ince olduğu da söyleniyor. Şimdilik elimizdeki bilgiler bu kadar. Eğer iddialar doğruysa Galaxy Z Fold8 yılın en iyi katlanabilir telefonlarından biri olacak.

