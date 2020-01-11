YouTube, ailemizle ve sevdiğimiz arkadaşlarımızla video alışverişi yapmamızı oldukça kolay hale getiren bir özelliğe sahip. Bu özellik sayesinde, videoyu gönderdiğiniz kişi, tam olarak istediğiniz yerden videoyu izlemeye başlayabiliyor.

Sosyal medyanın sunduğu en büyük nimetlerden biri, sevdiklerimiz ile her şeyi anında paylaşabiliyor olmamız. Elbette hepimiz arkadaşlarımızla ve ailemizle komik videolar paylaşmak istiyoruz. Fakat şu da bir gerçek ki; videoyu gönderdiğimiz kişiler yalnızca bir kısım için 8-10 dakikalık bir videonun tamamını hiçbir zaman izlemiyorlar. Bu sorunu çözmek ve gönderdiğiniz videonun tam olarak isteğiniz yerden başlamasını sağlamak içinse harika bir özellik bulunuyor.

YouTube’un paylaşma özelliği, ne kadar uzun olduğu fark etmeksizin gönderdiğiniz videoları istediğiniz yerden başlatılabilmesini sağlıyor. Böylece, videonun linkini gönderdiğiniz kişi de direkt olarak sizin seçtiğiniz yerden izlemeye başlıyor. Bu özellikten faydalanmak ise oldukça kolay. Elbette öncelikle YouTube’a girmeniz ve paylaşmak istediğiniz videoyu bulup istediğiniz bölüme getirmeniz gerekiyor. Videonun paylaşmak istediğiniz bölümüne geldiğinizde ise iki seçeneğiniz bulunuyor. Gelin, bu iki seçeneği yakından inceleyelim.

Birinci seçenek:

İlk seçenek oldukça basit. Paylaşmak istediğiniz videonun üzerine sağ tıklayıp ‘Geçerli zamana ait video URL’sini kopyala’ kısmına tıkladığınız zaman işlem tamam demektir. Artık kopyaladığınız URL’yi paylaştığınız kişi, videonun seçtiğiniz bölümünden izlemeye başlayabilecek.

İkinci seçenek:

Bir diğer seçenek de videonun sağ alt köşesinde yer alan ‘Paylaş’ bölümünden geçiyor. ‘Paylaş’ seçeneğine tıkladığınızda karşınıza bir menü çıkacak. Karşınıza çıkan bu küçük menüde ‘Başlat’ kısmına tıklayıp URL’yi ‘Kopyala’ dediğiniz anda video, belirlediğiniz yerden başlatmak için paylaşmaya hazır hale geliyor.

Paylaşmak istediğiniz videoları istediğiniz bölümden başlatmak işte bu kadar kolay. Bir dahaki sefere arkadaşlarınızla veya ailenizle komik bir video paylaşmak istediğinizde dakikalarca beklemelerine ya da sizin ‘‘x dakikaya atla’’ demenize gerek kalmayacak. Alt başlıklarda da eklediğimiz görsellerdeki adımları takip ederek bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

YouTube’un bu özelliğinden daha önce yararlanmış mıydınız? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.