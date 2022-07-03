Samsung Galaxy S Duos'un Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Bugün artık alıştığımız bir özellik olsa da çıktığı dönem epey ilgi çeken çift SIM kart desteğine sahip olan Samsung Galaxy S Duos, güçlü kasa yapısıyla da dikkat çekiyordu. Amiral gemisi bir model olmamasına rağmen pek çok kişi tarafından en beğenilen Android telefonlardan biri olan Samsung Galaxy S Duos modelinin özelliklerine gelin yakından bakalım.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar arasında şüphesiz Samsung’un Galaxy serisi en sevilenlerin başında geliyor. Bu seri pek çok amiral gemisi telefon ile adını duyurdu. Ancak içlerinde Samsung Galaxy S Duos gibi yalnızca birkaç temel özelliği ile öne çıkan ama yine de sevilen modeller vardır. Samsung Galaxy S Duos, bugün artık alıştığımız çift SIM kart özelliğini en etkili kullanabileceğiniz modellerden bir tanesiydi.

Samsung Galaxy S Duos modelinin öne çıkan diğer bir özelliği de son derece sağlam olan gövde yapısıydı. Bu iki temel özellik dışında pek fazla öne çıkan noktası olmadığı için meraklıları dışında adını duymayanlar bile olabilir. Ancak yine de akıllı telefon dünyası için ilginç bir modeldi ve sevenlerinin sayısı hiç de az değildi. Gelin Samsung Galaxy S Duos modelinin öne çıkan özelliklerine biraz daha yakından bakalım.

Samsung Galaxy S Duos öne çıkan özellikleri:

Gövde yapısı:

İlk kez 2013 yılında piyasaya sunulan Samsung Galaxy S Duos modeli, o dönemki rakiplerinden farklı olarak kasasında metal malzeme kullanmadan yapılmıştı. Bu durum onun dönemin amiral gemisi Samsung Galaxy S3 modelinden 13 gram daha hafif, 120 gram olmasını sağlıyordu. Polikarbonat malzemeden yapıldığı için hem hafif hem de dayanıklı olmayı başarıyordu.

Samsung Galaxy S Duos modelinin gövde yapısında dikkat çeken diğer bir nokta arka kapağıydı. Mat kaplama yapılan arka kapak bu sayede ne parmak izi ne de kılcal çizik gösteriyordu. Kapağı takıp çıkarılan bir model olduğu için arka kapak boşlukları da son derece önemliydi. Kapak boşlukları arasında yapılan titiz bir çalışma sonucunda tam olarak gerektiği kadar boşluk bırakılması sayesinde baskılara karşı direnç gösterebiliyordu.

Arttırılabilir hafıza:

Samsung Galaxy S Duos micro USB 2.0 teknolojisi ile şarj ediliyor ve bilgisayara bağlanabiliyordu. Elbette bir de 3.5 mm jak girişine sahipti. Fakat onu benzersiz yapan özelliği 4 GB olan dahili belleğinin micro SD kart desteği ile tam 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor olmasıydı. Aslında bu özelliği dönemi için bile düşüktü ancak kendisi amiral gemisi bir model olmadığı için zaten kimsenin büyük bir beklentisi yoktu.

İşletim sistemi:

2013 yılının en yeni modellerinden bir tanesi olduğu için Android işletim sisteminin en yeni versiyonu olan Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich / ICS) ile birlikte geliyordu. Dahili olarak gelen Launcher Touchwiz 4.0 sayesinde çift SIM kart desteğini başarılı bir şekilde sunuyordu. Bununla birlikte bugünkünden çok daha az ama o dönem için önemli olan pek çok mobil uygulama da yüklü olarak geliyordu.

Ağ ve bağlantı:

Samsung Galaxy S Duos, ağ ve bağlantı özellikleri ile rakip markaların amiral gemisi akıllı telefonlarına bile kafa tutabiliyordu. Sahip olduğu Wi-Fi modülü 802.11 b/g/n standartındaydı. HSDPA birimi 7,2 Mbit/s mobil internet kullanımı sağlıyordu. Dört bantlı+W-CDMA (1900/1800/900/850 MHz) sayesinde her iki SIM kartla da sorunsuz görüşmeler yapılabiliyordu. Ayrıca Bluetooth 3.0 ve A-GPS desteğine sahipti.

Kamera:

Samsung Galaxy S Duos modeli biri önde, biri arkada iki kameraya sahipti. 2592x1944 piksel çözünürlüğe sahip olan arka kamera 5 megapiksel, 640x480 piksel çözünürlüğe sahip olan 0.3 megapikseldi. Hassas otomatik odaklama özelliğine sahip olan arka kameranın yanında bir de LED flaş bulunuyordu. Neredeyse on yıl öncesinin kamera teknolojisinden bahsettiğimiz için Samsung Galaxy S Duos ile iç mekanda çekilen görüntüler biraz mavi, dış mekanda çekilenler ise biraz sarıydı.

Ekran:

O zamanlar tabi LED, AMOLED, Süper AMOLED gibi teknolojiler yeni yeni gelişmekte olduğu için Samsung Galaxy S Duos TFT ekrana sahipti. 4 inçlik küçük bir ekranı vardı. 480x800 piksel ekran çözünürlüğü ve 223 PPI görüntü kalitesi sunuyordu. İlginçtir, bugün artık özellikten bile sayılmayan otomatik parlaklık sensörü bu modelde bulunmuyordu. Bildirim menüsü üzerinden parlaklık kolayca ayarlanabiliyordu.

Performans:

Samsung Galaxy S Duos, 1500 mAh gücünde bir bataryaya sahipti. Küçük bir cihaz olduğu için bu pil gücü ile idare ediyordu diyebiliriz. Modelin ARM Cortex A5 tek çekirdekli Qualcomm Snapdragon MSM7227A işlemcisi 1 GHz performansta çalışıyordu. Adreno 200 GPU ve 512 MB RAM hiç de fena değildi. O dönem yapılan benchmark testlerinden pek başarılı sonuç alamasa bile amiral gemisi bir cihaz olmadığı için beklentiler zaten yüksek değildi.

Hoparlör:

Normalde hoparlör ayrıca incelenmesi gereken bir donanım olarak görülmez ancak Samsung Galaxy S Duos hoparlörü hakkında birkaç şey söylemeden olmaz. Tek hoparlöre sahip olan Samsung Galaxy S Duos hiç de fena ses çıkarmıyordu ancak ses seviyesi %75’in üzerine çıktığı zaman medya sesine bir de tiz bir uğultu eşlik ediyordu. Yani sesi dilediğiniz kadar yükseltebiliyordunuz ama cefasına da katlanmanız gerekiyordu.

Samsung Galaxy S Duos teknik özellikleri:

4.0 inç SD ekran

TFT LCD ekran teknolojisi

480 x 800 piksel çözünürlük

233 PPI

60 Hz ekran yenileme hızı

%59.4 ekran gövde oranı

5 MP arka kamera

0.3 MP ön kamera

480p video kayıt

Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) işletim sistemi

Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)

Bluetooth 3.0

1500 mAh batarya

Micro - USB şarj

Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227A yonga seti

1.0 GHz CPU

1 çekirdek

1x 1.0 GHz ARM Cortex-A5 işlemci

512 MB RAM

4 GB dahili bellek

32 GB’ya kadar arttırılabilir bellek

900 (band 8) MHz ve 2100 (band 1) MHz 3G bağlantısı

Micro USB 2.0

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ChatON

Cisco Compatible eXtension

Exchange ActiveSync

KIES Air

Virtual Private Network

Güçlü kasası, çift SIM kart özelliği ve kullanışlı ekranı ile bir dönem Android telefon sevenlerin en beğendiği modellerden olan Samsung Galaxy S Duos öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Samsung Galaxy S Duos kullanmış mıydınız? Deneyiminizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.