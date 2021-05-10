Samsung SmartThings Windows Uygulaması Yayınlandı

Samsung, akıllı ev aletlerini ve diğer akıllı cihazları tek bir uygulamada kontrol edebilmeyi sağlayan SmartThings uygulamasının Windows sürümünü yayınladı. Ancak şu an için uygulamanın tam olarak işlevsel olmadığını söyleyebiliriz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yayınlamış olduğu SmartThings adlı mobil uygulama ile kullanıcılara akıllı ev aletlerini ve SmartThings uyumlu cihazlarını tek bir uygulama üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kontrol etme imkanı sunuyor. Şu ana kadar yalnızca Android ve iOS cihazlarda hizmet veren SmartThings, artık Windows'ta da kullanılabiliyor.

Microsoft ile Samsung arasındaki her gün biraz daha genişleyen ortaklığın son ürünü olarak karşımıza çıkan Windows için SmartThings, Microsoft Store üzerinden indirilip kullanılabiliyor. Ancak şu an için Windows uygulamasının mobil uygulamalar kadar fazla işlevselliğe sahip olduğunu söylemek çok da mümkün değil.

Samsung, Windows için SmartThings uygulamasının gelecekte ne denli geliştirileceği hakkında bir açıklamada bulunmadı. Ancak kendi denemelerimizde Windows için SmartThings uygulamasının Samsung TV'ye başarılı bir şekilde bağlandığını ancak TV kontrolleri sunmadığını söyleyebiliriz.

Eğer siz de Samsung SmartThings uygulamasının yeteneklerini keşfetmek isterseniz buraya tıklayarak Play Store üzerinden Android, buraya tıklayarak Apple Store üzerinden iOS ve buraya tıklayarak da Microsoft Store üzerinden yeni Windows uygulamasını indirebilirsiniz.