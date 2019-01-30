2019 yılında Galaxy A serisinde tam bir şov yapacak olan Samsung'un Galaxy A50 modeli için nasıl bir tasarım planladığı ortaya çıktı.

91mobiles, Samsung’un orta segmentteki yeni temsilcisi olacak Galaxy A50’nin kasasına ait fotoğrafları paylaştı. Paylaşılan görsellere göre cihaz üçlü arka kamera kurulumuna, Infinity-V ya da Infinity-U tasarıma, 3.5mm kulaklık girişine ve USB Type-C portuna sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy M20 serisinin de Infinity-V tasarımla tanıtıldığını düşünürsek Samsung’un 2019 itibari ile standart kalın çerçeveli Infinity tasarıma veda edeceğini söyleyebiliriz.

Şu ana kadar sızdırılan diğer özelliklere göre Galaxy A50, Exynos 9610 işlemciye, 4 GB RAM’e ek olarak 64 GB ve 128 GB depolama alanına, 4,000mAh bataryaya, çift SIM kart desteğine Android 9.0 Pie işletim sistemine, mavi, pembe, siyah ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneğine, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Cihazın uygun fiyatlı olması halinde orta segmentte popüler bir model olmaması için hiçbir neden yok.

Samsung’un 2019 yılı içinde Galaxy A serisine ait 9 farklı model tanıtması bekleniyor. Şirketin orta segmentte bu kadar çok farklı model satışa sunacak olması, Çinli rakipleri ile rekabette elini güçlendirirken, cihazların uygun fiyatlı olması halinde pazardaki payının de artmasına yardımcı olacaktır. Galaxy M serisi ile yıla hızlı bir giriş yapan Samsung’un yeni Galaxy A serisi akıllı telefonları ne zaman tanıtacağı şu an için bilinmiyor.