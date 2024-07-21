Samsung, Galaxy telefonlarında önemli bir değişikliğe gitme kararı aldı. İddialara göre şirket, yeni cihazlarında varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak kendi uygulamasını değil, Google Mesajlar'ı kullanmaya başladı. Bu değişiklik şimdilik sadece ABD'de var.

Google Mesajlar, birçok Android telefonda varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak geliyordu. Ancak Samsung, çok uzun zamandır bunun yerine kendi mesajlaşma uygulamasını Galaxy cihazlarda kullanıyordu.

Bugün ortaya çıkan iddialarda bunun değişeceği ifade edildi. İddiaya göre Samsung, artık kendi mesajlaşma uygulamasını Galaxy telefonlarda varsayılan olarak sunmayacak.

Artık Samsung telefonlarda da Google Mesajlar varsayılan olarak gelecek

İlk olarak analist Max Weinbach tarafından değişikliğe göre Galaxy Z Flip6 ve Z Fold6 başta olmak üzere yeni Galaxy telefonlarda Samsung Mesajlar önden yüklü şekilde gelmeyecek. Bunun yerine kullanıcılara Google Mesajlar sunulacak.

Kullanıcıların Galaxy Store üzerinden Samsung Mesajlar’ı sonradan indirme seçeneğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Ancak bazı özelliklerin yer almayacağı belirtilmiş. Hangileri olduğu belli değil.

Bu değişiklik, şimdilik sadece ABD’deki Samsung kullanıcılarını etkiliyor. Yani diğer ülkelerdeki Galaxy telefonlarında şu an için bir şey yok. Türkiye, Avrupa ve diğer pazarlarda Samsung Mesajlar hâlen varsayılan mesajlaşma uygulaması. Şirketin buralarda değişiklik yapıp yapmayacağını şu an için bilmiyoruz. Neden bu tarz bir adım atıldığı konusunda da bir bilgi yok.