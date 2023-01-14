Entelektüel aşk olarak tanımlanan sapyoseksüellik, bir tür cinsel çekimi ifade eder. Bu çekimde aslolan karşıdaki kişinin fiziksel özellikleri değil; zekası, bilgi birikimi ve entelektüel altyapısıdır. Gelin sapyoseksüel nedir, özellikleri nelerdir yakından bakalım ve birinin sapyoseksüel olduğunu nasıl anlarız bunu görelim.

Instagram başta olmak üzere pek çok farklı sosyal medya platformunun etkisiyle artık hepimiz dış görünüşümüze çok fazla önem vermeye başladık. Çılgın gibi spor yapanlar, estetik cerrahlardan medet umanlar, makyaj malzemelerine ve kıyafetlere tonla para harcayanlar derken aslında bir kişide önemli olan şeyin zeka olduğunu unutur olduk. İşte sapyoseksüel, tam olarak bunu çekici bulan kişileri ifade eder.

Sapyoseksüellik bir tür entelektüel aşk olarak tanımlanır. Fakat bu aşk yalnızca duyguları değil, içinde cinselliği de barındırır çünkü sapyoseksüel kişi, karşısındaki kişinin zekasından, bilgi birikiminden, entelektüel altyapısından ve bu özelliklerin getirdiği özgüvenden etkilenir. Birinin sapyoseksüel olduğunu nasıl anlarız sorusunun yanıtı ise biraz karışık. Gelin sapyoseksüel nedir, özellikleri nelerdir yakından bakalım.

Temelden başlayalım, sapyoseksüel nedir?

21. yüzyılın ilk yıllarında ortaya çıkmış oldukça yeni bir kavram olan sapyoseksüel; Latince zeki ve bilge gibi anlamlara gelen sapiens kelimesi ile İngilizce cinsellik anlamına gelen sexual kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Sapyoseksüel, karşısındaki kişinin fiziki özelliklerinden ziyade zekasından etkilenen kişileri ifade eder.

Peki tam olarak sapyoseksüel ne demek?

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki sapyoseksüellik bir cinsel yönelim değil, bir tür cinsel çekimdir. Hatta günümüz flört dünyasının kalıplarını yıkan bir çekim olduğunu bile söylemek mümkün. Çünkü sapyoseksüel kişi, karşısındaki kişinin karın kasları var mı, göğüsleri büyük mü, kalçaları için squat yapmış mı, maddi durumu nasıl gibi detaylara takılmadan yalnızca zekasına, bilgi birikimine ve entelektüel altyapısına bakar.

Aslında sapyoseksüel kişi için bilgiden ziyade zeka ile etkileniyor demek daha doğru olacaktır. Yani periyodik tabloyu sırayla sayarak bir sapyoseksüeli etkilemeniz pek mümkün değil ama kimyasal maddeleri kullanarak geliştirilen yeni bir maddenin geleceğin dünyasını şekillendirilebileceği hakkında ilginç düşünceleriniz varsa sapyoseksüel bir kişinin gönlünü fethedebilirsiniz. Evet, efsane Milan kadrosunu saymak da pek işe yaramaz.

Dünyada zekadan etkilenen kaç kişi olabilir ki?

Genel ilişki dinamiklerine baktığımız zaman aslında hem kadınların hem de erkeklerin zekadan etkilendiklerini söylemek mümkün ama bu etkilenme, fiziksel etkilenmeden sonra bir artı olarak kabul ediliyor. Sapyoseksüel kişi ise diğer özelliklerden bağımsız olarak yalnızca zekaya odaklı bir cinsel çekim hisseder. Elimizde güncel bir veri yok ancak 2017 yılında Batı Avustralya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre 18 - 35 yaş arası kişilerin yüzde 8 kadarı sapyoseksüel olduğunu söylemiştir.

Gelelim en merak edilen konuya; Karşımızdaki kişinin sapyoseksüel olduğunu nasıl anlarız?

Cinselliği ikinci plana atarlar.

Edebi bir tartışma sırasında cinsel gerilimin arttığını hissedersiniz.

Entelektüel konuları konuşmak, dokunmaktan daha etkili olabilir.

Bazen duyguların önemi kalmaz.

Cinselliği ikinci plana atarlar:

Evet, sapyoseksüellik de bir tür cinsel çekimdir ancak bu kişiler çoğu zaman bir cinsel partner aramak ya da bir ilişki yaşamak yerine kendi kariyerlerine odaklanmış kişilerdir. Sapyoseksüel kişi, karşısındaki kişiden çok fazla etkilense bile işlerin hemen cinselliğe gelmesini istemez çünkü onun için önemli olan cinsel bir birliktelik yaşamaktan ziyade karşısındaki kişi ile yapılan uzun entelektüel sohbetlerdir.

Edebi bir tartışma sırasında cinsel gerilimin arttığını hissedersiniz:

Bu elbette kişiden kişiye göre değişen bir olay ama iki kişi konuşurken bazı konular, diğer konulardan çok daha etkili olur ve ister istemez aradaki cinsel gerilimin arttığını hissedersiniz. İşte karşınızdaki bir sapyoseksüel ise örneğin siz Dostoyevski’nin romanlarından bahsederken böyle bir gerilim yaşandığını hissedebilirsiniz. Hatta partnerinizin Abdülhamid’i savunduğunu söylediğiniz politik bir tartışma bile herkes için keyifli bir sonla bitebilir.

Entelektüel konuları konuşmak, dokunmaktan daha etkili olabilir:

Her yetişkinin bildiği üzere cinselliğe giden yolun taşları fiziksel taşlarla döşenmiştir. Kimisi koluna dokunulmasından bile özel bir zevk alabilir. Karşınızdaki kişi sapyoseksüel ise olay biraz değişebilir. Abi bunlar gitse yerine kim gelecek adamın liderlik vasfı yok dediğiniz bir konuşma bazen partnerinizi o kadar çok etkiler ki en etkili dokunuştan bile daha güzel olabilir. Hatta bazı sapyoseksüeller için entelektüel tartışmalar bir tür ön sevişme gibi hissedilir.

Bazen duyguların önemi kalmaz:

Bu noktada ufak bir yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak gerekiyor. Pek çok kişi sapyoseksüeller zekaya önem verdiği için onların duygusal ponçikler olduğunu düşünür ama durum hiç de öyle değil. Nasıl ki bir kişi karşısındaki kişi ile duygusal bağ kurmadan yalnızca harika bir vücudu olduğu için cinsel çekim hissederse bir sapyoseksüel de karşısındaki kişi ile duygusal bağ kurmadan yalnızca inanılmaz bir zekası olduğu için cinsel çekim hissedebilir. Aralarındaki temel fark, cinsel çekimi oluşturan şeyin fiziksel değil, zihinsel olmasıdır.

Peki ya sizde durum nasıl? İşte sapyoseksüel olduğunuzu gösteren bazı belirtiler:

Zeki kişilere karşı bir cinsel gerilim hissediyorsanız.

Partner seçiminiz daha derin kriterlere sahipse.

Partnerinizle entelektüel konularda tartışmayı seviyorsanız.

Cinsel birliktelik yerine uzun sohbetler daha çekici geliyorsa.

Birini ne kadar çok tanırsanız o kadar çok hoşlanıyorsanız.

Derinliği olmayan sohbetlerden hoşlanmıyorsanız.

Cehalete katlanamıyorsanız.

İyi bir dinleyiciyseniz.

Yeni şeyler öğrenmeyi seviyorsanız.

İşte bir sapyoseksüel olup olmadığınızı gösteren belirtilerden bazıları bu şekilde. Bu noktada ufak bir detaydan bahsetmek gerekiyor. Sapyoseksüel kişi, karşısındaki kişinin zekasından, bilgi birikiminden ve entelektüel altyapısından hoşlanır ama kendisinin de bu özelliklere sahip olması gerekir. Yani bütün gün sosyal medyada gezip, bir satır kitap okumayıp, popüler olanlar dışında film izlemeyip ben sapyoseksüelim diyen bir kişinin karşısındaki kişinin zekası hakkında fikir sahibi olması ve bundan etkilenmesi pek mümkün değildir.

Sapyoseksüel kadın ve erkek farklı özelliklere mi sahiptir?

Konu zeka, bilgi birikimi ve entelektüel altyapı olduğu zaman aslında cinsel kimliklerin ve cinsel yönelimlerin pek önemi kalmıyor. Çünkü sapyoseksüel kişi hayatında kendini geliştirmeye odaklanıyor ve karşısındaki kişiden de tam olarak bu yapmasını istiyor, dahası bunu çekici buluyor. Bu nedenle kendini kesin olarak sapyoseksüel olarak tanımlayan bir kadın ve bir erkek, benzer özelliklere sahiptirler. Yani onları etkilemek istiyorsanız yapmanız gereken şeyler ortaktır.

Entelektüel aşk olarak tanımlanan bir cinsel çekim türü olan sapyoseksüel nedir, özellikleri nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtlayarak konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Yazımızı güzel bir sözle noktalayalım; Güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.