Saran Holding, Aşı Olmayan Çalışanlarıyla Yollarını Ayıracak

Yayıncılık, havacılık, savunma ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Saran Holding, aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracağını duyurdu. Çalışanlarına son tarih olarak 15 Eylül’ü gösterdi.

Dünya çapında etkisini göstermeye devam eden koronavirüs, aşılamayla birlikte yayılım hızını da büyük ölçüde kaybetti. Virüsün daha fazla yayılmaması için toplumun büyük çoğunluğunun aşı olması gerekirken aşı olmak istemeyen vatandaşlar da bulunuyor. Bu vatandaşlara yönelik tartışmalı kararsa bugün Saran Holding’ten geldi.

Saran Holding, çalışanlarına gönderdiği mektupta 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren aşılanma koşullarını sağlamayan çalışanlarıyla yollarını ayıracağını duyurdu. Holding patronu Sadettin Saran tarafından gönderilen mektupta çalışanların aşılanma koşullarını sağlamalarının beklendiği belirtildi. Aşı olmayan çalışanlarsa artık holding bünyesinde yer almayacak.

Öncelik hem çalışanları hem kamu sağlını korumak:

Sadettin Saran, gönderidği mektupta COVID-19’a karşı aşı korunması sağlanmasının hem Saran Grubu şirketleri içinde çalışanların hem de kamu sağlığının korunmasına yönelik olarak birinci derecede öncelik haline geldiğini belirtti. Aşı olmayanlarla yolların ayrılacağını belirten paragrafsa şu şekildeydi:

“Bu itibarla, bir kez daha hatırlatmak isterim ki, 15 Eylül 2021 tarihi itibarıyla grubumuz çalışanlarının tam kadro olarak aşılanma koşullarını sağlamalarını beklemekteyiz. Bu çağrımıza olumlu cevap veren çok sayıdaki çalışma arkadaşımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Diğer yandan, söz konusu tarihe kadar şartları yerine getirmekten kaçınan çalışma arkadaşlarımızla bünye içindeki birlikteliğimizi sonlandırmak, yollarımızı ayırmak zorunda kalacağımızı da üzülerek ifade etmek zorundayım.”

Şirketlerde aşı olmayanlara yönelik cezalar, yurt dışında da kendisini göstermeye başladı. Bazı şirketler aşısız çalışanlarıyla tamamen yollarını ayırma kararı verirken bazıları maaşlarından kesinti yapmaya karar verdi.