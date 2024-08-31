Dünya tarihinin en akıl almaz doktorlarından biri olan Stubbins Ffirth, sarıhumma isimli hastalığın, bulaşıcı olmadığını kanıtlamak için çılgınca deneyler yaptı. Bunlar içinde en rahatsız edici olanı, şüphesiz hastaların kusmuğunu içmesiydi.

Bu cümlelerden sonra midenizin bulanması oldukça doğal. Ancak bu hırslı doktorun neler yaptığını öğrenmeye değer.

Gelin, Stubbins Ffirth’in kendini kanıtlamak uğruna neler yaptığına bakalım.

Amerikalı bir pratisyen hekim olan Stubbins Ffirth, sarıhumma salgınının zirvede olduğu dönemin doktorlarından biriydi.

Özellikle ABD’nin Pensilvanya eyaletinde etkin olan salgın, nüfusun yaklaşık %10’unun ölümüne sebep olmuştu. Ffirth ise sarıhumma salgınının patlamasından birkaç sene sonra Pensilvanya Üniversitesi’nde bu hastalık üzerine çalışmaya başladı.

Doktorun iddiası, yaz aylarında artış gösteren ve kış aylarında durulan hastalığın bulaşıcı olmadığıydı. Ona göre hastalığın bulaşıcı zannedilmesinin sebebi, yaz mevsiminde artan sıcakların insanlar üzerinde yarattığı stresti.

Doktor, hastalığın kış mevsiminde daha az gözlemleniyor olmasını bu görüşüyle açıklıyordu. Ffirth, bu iddiasını kanıtlamak üzere denek olarak kendisini kullandı ve kısa süre içinde çalışmalara başladı.

Doktor amacına ulaşmak için hastalığa yakalanan insanların vücut sıvısına ihtiyaç duyuyordu.

Arayışını bir müddet sürdüren Ffirth, ihtiyaç duyduğu sıvıyı hastalığın son evrelerinde olan insanlardan sağlıyordu. İlk etapta sarıhumma hastalığının kusmuğunu bu yaralara sürdü ve bu deney sonucunda hastalığa yakalanmayınca, ikinci adım olarak kusmukları gözlerine dökerek yaratacağı etkiyi gözlemlemek istedi.

Bu deney sonucunda da hastalığa yakalanmayan doktor, daha tiksindirici denemelerin kilidini açtı. Bir sonraki adımda, hastaların kusmuğunu kaynatarak kokusunu içine çekti ve ardından onların kusmuğunu içti.

Tüm bunlardan etkilenmeyen ve hiçbir sağlık sorunu ile karşılaşmayan Ffirth, hastalığın bulaşıcı olmadığını kanıtladığına inandı.

Ancak gerçekleştirdiği tüm tiksindirici deneylere rağmen Firth’in bulguları tamamen yanlıştı.

Çünkü sarıhumma, gerçekte bulaşıcı bir hastalıktı ve insanlara sivrisinek ısırığıyla geçiyordu. Salgınların yaz aylarında görülmesinin sebebi de tam olarak buydu. Bu durum ise Ffirth’in ölümünden 60 yıl sonra Kübalı bilim insanı Carlos Finlay tarafından kanıtlandı.

Ffirth’in hastalığı kendisine bulaştıramamasının nedeni de hastalığın son evrelerinde oldukları için artık hastalığı bulaştıramayan kişilerin, vücut sıvılarını kullanmış olmasıydı.

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