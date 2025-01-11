Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 11.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Çalışma alanınızı aydınlatmak için tasarlanmış LED ışığa sahip Einhell cihaz, iki vitesli şanzımana sahip. Hem vidalama hem delme yapabileceğiniz bu ürün, 2.545,40 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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140,22 TL indirimli fiyata sahip olan 25 Parça Tornavida Tamir Seti; bilgisayar, telefon ve saat tamiri yaparken ihtiyaç duyacağınız bir set.

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MagSafe ile uyumlu, 15W hızlı şarj özelliğine sahip şarj standı, akıllı saatler, kulaklıklar ve cep telefonları için kullanılabilir. Ürün Prime fırsatı ile 2.917,45 TL’ye satışta.

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1,2 metre uzunluğundaki Baseus Pudding, hızlı şarj özelliği ve 148,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

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Spigen 45W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti

45W gücü sayesinde aynı anda iki cihazı şarj eden Spigen şarj aleti, emsallerine göre %26 daha küçük tasarıma sahip. Şarj esnasında ısıyı 10°C derece kadar azaltan bu ürünü satın almak isterseniz şu an sepete özel indirim fırsatıyla 398,30 TL’ye satılıyor.

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Logitech 910-005823 G102 Kablolu Gaming Mouse

8000 DPI mouse hassasiyeti ve 6 adet programlanabilir tuşları ile günün fırsatları arasında bulunan Logitech G102; 643,00 TL fiyatı ile karşımıza çıkıyor.

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Oral-B D103 Vitality Pro Cross Action Şarjlı Diş Fırçası

Üç fırçalama moduna sahip Oral-B d103 Vitality Pro, uzun süre dayanan pil ömrüyle dikkat çekiyor. Ürünü 983,01 TL’ye satın alabilirsiniz.

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TP-LINK- TL-WR840N 300 Mbps 4 Portlu Router

300Mbps'e kadar aktarım oranıyla ön plana çıkan Router, çevrimiçi oyunlar ve büyük dosyalar indirme gibi gereksinimlerinizi karşılayabilir. Cihaz, şimdi 530,99 TL yerine 518,99 TL.

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