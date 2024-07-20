Geçmişte dinlediğimiz bir şarkının melodisi kulağımıza çalındığında bir anda şarkının sözlerini hatırlayıveririz. Hepimiz bu durumu yaşamışızdır. Peki, eski bir şarkıyı bile hatırlayabiliyorken kısa bir süre önce yaptığımız bir konuşmanın detaylarını neden unuturuz? Gelin açıklayalım.

Aklımıza eskiden dinlemiş olduğumuz bir şarkı geldiğinde ya da bir melodi mırıldandığımızda o şarkıyı yıllardır dinlememiş bile olsak sözlerini hatırlayabiliyoruz.

Ancak, şarkı sözleri konusunda durum böyleyken, yeri geldiğinde dakikalar önce yaptığımız bir konuşma âdeta hafızamızdan silinmiş gibi oluyor? Çok garip değil mi?

Uzatmadan açıklayalım. Çünkü beynimiz şarkılarla derinlemesine bağlantılar kurma eğiliminde!

Bu durumun birkaç nedeni var. İlk olarak, bir şarkıyı dinlediğimizde, genellikle onun melodisini, ritmini ve sözlerini içselleştiririz.

Başka bir deyişle, şarkının melodisi gibi bilgiler beynimizin farklı bölgelerinde işlenir ve daha kalıcı hâle gelir.

Örneğin, müziğin duygularımızı harekete geçirme gibi bir etkisi var.

Bu sebeple, mutlu bir anımızda dinlediğimiz bir şarkı, bizi o anıya geri götürebilir.

Yani duygular, anıların daha iyi hatırlanmasına katkıda bulunur ve şarkılar bu duygusal bağlar sayesinde belleğimizde kalıcı hâle gelir.

Müziğin beynin birçok farklı bölgesini aynı anda harekete geçirme gibi bir rolü de var!

Müziğin beyinde yarattığı çoklu aktivasyon, bilgilerin daha geniş bir ağda saklanmasını sağlar.

Bu sebeple, şarkı sözleri ve melodiler, beynin hem dil hem de işitsel işleme alanlarında işlenir.

Böylelikle iki farklı işleme alanının bir arada çalışması, şarkının hatırlanmasını kolaylaştırır.

Günlük konuşmalar ve olayların genellikle kısa süreli bellekte saklanmasının da etkisi var.

Bu tür bilgiler üzerinde özel bir dikkat veya tekrar olmazsa, kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe taşınmazlar. Bu sebeple şarkıları yıllar geçmesine rağmen hatırlayabilirken, bazı konuşmaları daha dün konuşmuş olsak bile unutabiliriz.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: