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SEAT Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Ibiza 1,98 Milyon TL!

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SEAT’ın Ekim 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Ibiza, Arona, Leon ve Ateca modelleri yer alıyor.

SEAT Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Ibiza 1,98 Milyon TL!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

SEAT, Ekim 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatları açıklandı. Listede Yeni Ibiza, Yeni Arona, Leon ve Ateca modelleri yer alıyor.

Bu içerikte SEAT’ın Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

İçerikten Görseller

SEAT Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Ibiza 1,98 Milyon TL!
Seat Ibiza
Seat Arona
Seat Leon
Seat Ateca

SEAT fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Yeni Ibiza 1.985.000 TL -
Yeni Arona 2.050.000 TL -
Leon 2.560.000 TL -
Ateca 2.665.000 TL -

Yeni Ibiza fiyatları - Ekim 2026

Seat Ibiza

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1.0 TSI 116 PS Benzinli Style Plus DSG 1.985.000 TL -

SEAT Ibiza, markanın kompakt hatchback modeli olarak Ekim 2026 listesinde 1.0 TSI 116 PS benzinli motor ve DSG otomatik şanzımanla sunuluyor.

Ibiza opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 13.500 TL İlgili versiyonlar
Özel Renk 25.000 TL İlgili versiyonlar

Yeni Arona fiyatları - Ekim 2026

Seat Arona

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0 TSI 116 PS Benzinli Style Plus DSG 2.050.000 TL -

Arona, SEAT ürün gamında SUV karakterli kompakt seçeneklerden biri olarak konumlanıyor. Model, şehir kullanımı ve yüksek oturma pozisyonunu bir arada arayanlara sesleniyor.

Arona opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 13.500 TL İlgili versiyonlar
Özel Renk 25.000 TL İlgili versiyonlar

Leon fiyatları - Ekim 2026

Seat Leon

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
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Leon opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 17.500 TL İlgili versiyonlar
Özel Renk 32.500 TL İlgili versiyonlar

Ateca fiyatları - Ekim 2026

Seat Ateca

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 EcoTSI ACT 150 PS Benzinli Style Plus DSG 2026 2.665.000 TL -

Ateca, SEAT’ın SUV ürün gamında daha geniş kullanım alanı sunan modellerinden biri olarak öne çıkıyor. 1.5 EcoTSI ACT motorlu Style Plus, aile kullanımı ve SUV beklentilerini birlikte değerlendiren kullanıcılara hitap ediyor.

Ateca opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 17.500 TL İlgili versiyonlar
Özel Renk 32.500 TL İlgili versiyonlar

Kaynak: SEAT Türkiye

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