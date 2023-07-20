Akaryakıttan alınan ÖTV'de litre başına yapılan 5 TL'lik artış, istasyon ve pompalardan sonra ulaşımda da etkisini göstermeye başladı. Cumartesi gecesi doğrudan pompaya yansıtılan zamların otobüs biletlerine yansıması hafta ortasını buldu. 19 Temmuz akşamı ortaya atılan zam iddiaları, firmaların bilet fiyatlarını güncellemeye başlamsı ile doğru çıktı.
Son 2 ay içerisinde akaryakıta gelen zamlar sebebiyle yaşanan fiyat artışları sebebiyle İstanbul'dan hareket eden günlük otobüs sayısının 2.500 dolaylarından 400 ila 1.500 dolaylarına kadar gerilediği belirtiliyor (Tüm Otobüsçüler Federasyonu).
20 Temmuz itibarı ile yansıyan zamlar sonrası bazı şehirlerarası otobüs bileti fiyatları şöyle:
- İstanbul - İzmir: 800 TL
- İstanbul - Ankara: 490 TL
- İstanbul - Bursa: 150 TL
- İstanbul - Adana: 700 TL
- Ankara - İzmir: 560 TL
- İzmir - Van: 1000 TL
- Çanakkale - Hakkari: 1150 TL
- Ankara - Gaziantep: 640 TL
Yukarıdaki bilet fiyatlarını Türkiye genelinde yaygın olan turizm firmalarının listelerinden hareketle aktarıyoruz. Elbette daha yerel turizm firmalarındaki fiyatlar bir miktar daha uygun, onları da değerlendirebilirsiniz. Ayrıca sık sık kullandığınız güzergahlardaki güncel bilet fiyatlarını kontrol ederek yorumlara yazabilirsiniz.