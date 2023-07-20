Akaryakıta gelen ÖTV zammı sonrası ulaşım şirketleri, artan masraflar sebebiyle şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarını güncellemek durumunda kaldı. Öyle ki sabit bir artış oranı belirlemek bile oldukça zorlaştı.

Akaryakıttan alınan ÖTV'de litre başına yapılan 5 TL'lik artış, istasyon ve pompalardan sonra ulaşımda da etkisini göstermeye başladı. Cumartesi gecesi doğrudan pompaya yansıtılan zamların otobüs biletlerine yansıması hafta ortasını buldu. 19 Temmuz akşamı ortaya atılan zam iddiaları, firmaların bilet fiyatlarını güncellemeye başlamsı ile doğru çıktı.

Son 2 ay içerisinde akaryakıta gelen zamlar sebebiyle yaşanan fiyat artışları sebebiyle İstanbul'dan hareket eden günlük otobüs sayısının 2.500 dolaylarından 400 ila 1.500 dolaylarına kadar gerilediği belirtiliyor (Tüm Otobüsçüler Federasyonu).

20 Temmuz itibarı ile yansıyan zamlar sonrası bazı şehirlerarası otobüs bileti fiyatları şöyle:

İstanbul - İzmir: 800 TL

İstanbul - Ankara: 490 TL

İstanbul - Bursa: 150 TL

İstanbul - Adana: 700 TL

Ankara - İzmir: 560 TL

İzmir - Van: 1000 TL

Çanakkale - Hakkari: 1150 TL

Ankara - Gaziantep: 640 TL

Yukarıdaki bilet fiyatlarını Türkiye genelinde yaygın olan turizm firmalarının listelerinden hareketle aktarıyoruz. Elbette daha yerel turizm firmalarındaki fiyatlar bir miktar daha uygun, onları da değerlendirebilirsiniz. Ayrıca sık sık kullandığınız güzergahlardaki güncel bilet fiyatlarını kontrol ederek yorumlara yazabilirsiniz.