Bilim insanları hayvanların ilginç yönlerini araştırmaya hız kesmeden devam ediyorlar. Şempanzeler de bunlardan biri. Öyle ki yeni gerçekleştirilen bir araştırma, şempanzelerin hava durumunu tahmin edebildiğini gözler önüne serdi.

Çalışma bulgularına göre şempanzeler, değişen hava koşullarını çok iyi kavrayabiliyorlar ve içgüdüyü yuvalarını buna göre planlamak için kullanıyorlar. Bulgular, Current Biology dergisi üzerinden yayımlandı.

Şempanzeler hava durumunu tahmin edebiliyor mu?

Araştırmacılar, Ruanda'daki Nyungwe Milli Parkı'nda 67 şempanzeden oluşan bir topluluğu takip etti. Burası, soğuk ve tahmin edilemeyen hava koşullarının günlük hayatta kalmayı ova şempanzelerine göre daha zor hale getirdiği dağlık bir bölge. Maymunların her akşam yuvalarını nasıl inşa ettiklerini gözlemlediler ve daha sonra ertesi sabah bu yapıları analiz ederek hava koşullarıyla karşılaştırdılar.

Şempanzeler sürekli olarak daha sıcak, daha az rüzgarlı mikro iklimleri tercih ediyor ve yuvalarını buna göre ayarlıyorlardı. Daha soğuk veya yağışlı gecelerde, daha iyi yalıtım için daha kalın ve daha derin yuvalar yapıyorlardı. Yağmurun yaklaştığı anlaşıldığında ise, fırtınalardan korunmak için daha yoğun yapraklı daha uzun ağaçları tercih ediyorlardı.

İlginç olan ise şempanzelerin, gece için yuvalarını yapmadan önce hava koşullarının oluşmasını beklememeleri. Bunun yerine tahmin yaparak yuva yerlerini seçiyorlar. Ne olacağını daha gerçekleşmeden biliyor gibi gözüküyorlar. Araştırmacılar bunun kısmen tamamen tesadüf eseri olabileceğini kabul ediyor. Mevcut hava durumu ve gece boyunca yaşanan hava durumu genellikle birbirine bağlı. Bu nedenle yakın gelecekte şiddetli yağmurlara karşı korunmak için yuva inşa etmek, mevcut hava koşullarına doğrudan bir yanıt olabilir.

Ancak asıl dikkat çeken şey, davranışın tutarlılığı ve en azından bir düzeyde de olsa öngörü yeteneğinin olması. Benzer bir davranış kuşlarda da var. Bu yeteneklerin büyük ölçüde, yaklaşan fırtınalardan önce barometrik basınçtaki değişimleri tespit etme konusundaki olağanüstü becerilerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak şempanzelerdeki durum tam olarak belli değil. Ayrıca her bir şempanzede görülüp görülmediği gibi sorular da yanıtsız. Daha fazla çalışma bu konuyu aydınlığa kavuşturacaktır.