Shelby şirketinin kurucusu Caroll Shelby’nin 100. yaşına özel üretilen 2023 Ford Mustang GT Caroll Shelby Edition’un özellikleri ve fotoğraflarına gelin beraber göz atalım.

Shelby şirketinin kurucusu Caroll Shelby her ne kadar vefat etmiş olsa da kurduğu şirket, hâlâ onun doğum gününü kutluyor. Bu yıl itibariyle 100. yaşına basan Caroll Shelby anısına şirket, kutlamak vazifesiyle yeni Mustang araçlarını tanıttılar.

Ford Mustang’ler her ne kadar büyük bir hayran kitlesine sahip olsa da herkesin gönlünde Shelby Mustang’lerin ayrı bir yeri vardır. 2023 Ford Mustang GT temelinde üretilen Caroll Shelby Centennial Edition Mustang’in teknik özelliklerine ve görsellerine beraber göz atalım.

2023 Carroll Shelby Centennial Edition Mustang özellikleri

Gösterge Bölmeli 750 beygir Supercharger (Siyah)

(Siyah) Shelby Ön Çamurluklar (Alüminyum, Genişletilmiş Genişlik)

Shelby Saten Siyah 20 inç x 11 inç Tekerlekler

Shelby 305/30/20 performans lastikleri

Shelby Izgaralı Kaput

Shelby Performans Radyatörü

Shelby Kaput Altı Sıvı Kapağı Kiti

Shelby by Borla Cat-back Egzoz

Performans yayları

Performans sallanma çubukları

Ayarlanabilir Caster / Camber Plakaları

Ford Perf-Pack tipi OEM Brembo ön kaliperler (Performans Paketi Olmayan Arabalar için Gerekli Yükseltme)

2023 Ford Mustang GT'yi temel alan yeni kompresörlü Carroll Shelby Centennial Edition Mustang, yalnızca bir beygir gücü yükseltmesinden çok daha fazlasını sunuyor. Ekip ayrıca birinci sınıf 5.0L V8 Mustang GT'nin yol tutuşunu da keskinleştirdi.

Araç ile birlikte ayrıca siyah bir Stetson şapkası ve Shelby Ekibi tarafından yayınlanan Shelby Centennial Kitabının bir kopyası da geliyor. Aracı satın alırken manuel veya otomatik vites seçeneğiniz de bulunuyor. Las Vegas’ta bulunan Shelby American tarafından sadece 100 adet üretilecek olan aracın birkaç tanesi, uluslararası mod mağazaları tarafından dönüştürülecek.

2023 Caroll Shelby Centennial Edition Mustang görselleri: