Havalar ısınmaya başladıkça bünyenize bir yorgunluk çökmeye başladı değil mi? Endişe etmeyin, bu aslında sıcak havalarda herkesin yaşadığı bir durum.

Üstelik bu yorgun ve bitkinliğinizin tek sebebi, sıcak hava olabilir. Biz farkında olmasak da bu havalar, bünyemizi epey bitkin düşürüyor.

Aslında güneşli havada daha enerjik hissetmemiz gerekmez mi? Neden sıcak havalar, daha da yorgun hissetmemize neden oluyor?

Sıcak bir havada, fazla aktivitede bulunmasak da bitkin düşeriz.

Soğuk havalarda enerji bulup yaptığımız birçok aktivite, yazın çok meşakkatli gelebiliyor. Açık alanda yürüyüş bile bazen bitkin düşmemize neden olabiliyor. Bazen hasta olduğumuzu bile düşünsek de aslında bu durum, vücudumuzun sıcaklığı dengelemeyle başa çıkma çabasının bir sonucu.

Vücudumuz, ısı dengeleme adında bir mekanizma ile sıcaklığı belirli bir aralıkta tutma eğilimi gösteriyor. Tıpkı soğuk havada vücut ısımızı dengelemek için daha fazla yağ yakması gibi, sıcak havada da artan vücut sıcaklığımızı düşürmek için bazı yollar deniyor.

Bu yolların en etkilisi de terlemektir.

Yaz aylarında terlemek, kaçınılmaz bir durum. Üstelik sanılanın aksine vücudunuzun oldukça sağlıklı olduğunu gösteren temel bir etmen. Terleme ile buharlaşan suyu vücudumuz dışarı atıyor, böylece vücut ısımız da düşmüş oluyor. Fakat bu süreçte birtakım olaylar da meydana geliyor.

Kalp atışımızın ve metabolizmamızın hızlanması, yorgun hissetmemize sebep oluyor. Vücudumuzda gerçekleşen su kaybı, kan hacminin de azalmasına yol açıyor, dolayısıyla dokulara yeterli miktarda kan ve oksijen gitmesi için organlarımız, daha tempolu çalışmaya başlıyor. Sonucu ise yorgunluk…

Tüm bunların yanında temel bir sebep daha var.

Özellikle yaz aylarında uzun süre açık havada vakit geçirmek, vücutta bir yorgunluğa sebebiyet veriyor. Bunun temelinde ise Güneş’in morötesi ışınlarına uzun süre maruz kalmak yer alıyor.

Bu ışınlar, cilt hücrelerimize verdikleri hasarı onarmak için vücudumuza daha fazla kan iletilmesini sağlıyor. Kan akışının yanında vücut sıvılarının, Güneş’te hasar gören bölgelere gönderilmesi, terleme gibi durumlara yol açıyor.

Bu da tahmin edersiniz ki yine vücuda yorgunluk getiriyor.

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