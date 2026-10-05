GÜNCEL | Sıfır Faizle Kredi Veren Otomobil Markaları: Renault, Togg ve Daha Fazlası

Otomobil almak isteyenler için sıfır faizli kredi kampanyaları büyük avantaj sağlıyor. Peki hangi markalar sıfır faizli araç kredisi veriyor?

Otomobil fiyatlarının yanı sıra kredi faizlerinin de satın alma kararında önemli bir rol oynadığı günümüzde, markaların finansman kampanyaları tüketicilerin dikkatini çekiyor. Hangi markalar sıfır faizli araç kredisi veriyor? 0 faiz ile sıfır araba kampanyaları neler?

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2026 sıfır araç kampanyaları kapsamında Toyota, FIAT, TOGG gibi markalar tarafından sunulan faizsiz kredi kampanyalarını derledik. Listede 12 ay %0 faiz araba kredisi gibi seçenekler yer alıyor.

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2026 güncel sıfır faizli araç kredileri:

Citroen sıfır faizli araç kredi kampanyası

Toyota sıfır faizli araç kredi kampanyası

Renault Clio sıfır faizli araç kredi kampanyası

Togg T10F sıfır faizli araç kredi kampanyası

Togg T10X sıfır faizli araç kredi kampanyası

Citroen sıfır faizli araç kredi kampanyası

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Citroen Ami modeli için 250.000 TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz seçeneği sunuyor. Kampanya kapsamında kredi fırsatı veya nakit indirimi tercih edilebiliyor ve sunulan avantaj versiyona göre değişiklik gösterebiliyor. Markanın hafif ticari araçlarında da 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Toyota sıfır faizli araç kredi kampanyası

Toyota, ticari araç almak isteyen müşterilerine 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuyor. Kampanyanın hangi ticari araçlarda geçerli olduğu ve diğer satın alma koşulları için marka tarafından açıklanan kampanya detaylarına bakılması gerekiyor.

Renault Clio sıfır faizli araç kredi kampanyası

Renault, 2026 model yılı Yeni Clio Evolution Plus TCe 115 EDC versiyonunun perakende satın alımında 200.000 TL kredi için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuyor. Bu kampanyada aylık ödeme tutarı 33.333 TL olarak hesaplanıyor.

Togg T10F sıfır faizli araç kredi kampanyası

Togg, T10F modelinde sınırlı sayıdaki araç için bireysel müşterilere özel %0 faizli finansman seçenekleri sunuyor. T10F V2 için 900.000 TL kredi, 10 ay vade ve %0 faiz veya 800.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz seçenekleri bulunuyor. T10F 4More versiyonunda ise 1.500.000 TL kredi için 10 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuluyor.

Togg T10X sıfır faizli araç kredi kampanyası

Togg'un T10X modelinde de sınırlı sayıdaki araç için bireysel müşterilere özel %0 faizli finansman kampanyası bulunuyor. T10X V2 için 700.000 TL kredi, 10 ay vade ve %0 faiz veya 600.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz seçenekleri sunulurken, T10X 4More için 1.500.000 TL krediye 10 ay vade ve %0 faiz imkânı bulunuyor.