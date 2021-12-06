Sıfır Otomobillerdeki 'Al-Sat' Fırsatçılarına Yeni Çözüm

Sıfır araç bayileri, otomotiv krizi için yeni bir çözüm geliştirdi. "Yeminli imzalı satış" olarak isimlendirilen çözüm, sıfır araç alanlara özel bir sözleşme imzalatılmasını kapsıyor. Uygulamanın kısa süre içinde Türkiye geneline yayılması bekleniyor.

Türkiye'de bir süredir sıfır ve ikinci el otomotiv krizi olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Koronavirüs pandemisi ve dolar kurunun artması nedeniyle sıfır araç bulmanın zorlaşıyor olması ile ikinci ele gösterilen ilginin artmasıyla türeyen fırsatçılar, fiyatların altını üstüne getirmiş durumdalar. Bu da vatandaşın otomobil sahibi olmasını neredeyse imkansız hale getirdi.

Bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, otomobil satıcılarının fırsatçılığı önlemek için kara liste uygulaması başlattığından bahsetmiştik. Bu uygulamaya göre fırsatçı olduğu bilinen kişilere araç satışlarının durdurulması amaçlanıyor, bu sayede sektörün düzene girmesi planlanıyordu. Şimdiyse yeni bir uygulama daha hayata geçirildi. Bu uygulamaya, "yeminli imzalı satış" deniyor. Peki tam olarak ne anlama geliyor?

Yeminli imzalı satış nedir?

Sabah'tan Umut Sandık'ın haberine göre uygulamaya konan yeminli imzalı satış sistemi, otomobil satıcılarının alıcıya özel bir sözleşme oluşturmasını kapsıyor. Bu sözleşmede araç satın almak isteyen vatandaş, otomobili belirli bir süreliğine satmayacağına dair söz veriyor. Bu sayede sıfır model bir araç satın alan vatandaş, fiyatın üzerine 30-40 bin TL'ye ekleyerek ikinci elden satamıyor.

Yeminli imzalı satış sistemi, şu an için birkaç sıfır otomobil bayisi tarafından hayata geçirilmiş durumda. Ancak uygulamanın kapsamının genişlemesi ve Türkiye genelindeki pek çok sıfır araç bayisinin bu uygulamaya geçmesi bekleniyor. Sistemin faydalı olup olmayacağı ise şu an için net değil. Ayrıca yeminli imzalı satış sözleşmelerinin nasıl takip edileceği şimdilik bilinmiyor...