2021'de Türkiye, Otomobil İhracatından Ne Kadar Kazandı?

Türkiye’nin en büyük ihracat sektörü olan otomotivde ocak-kasım ayları arasında elde edilen rakamlar açıklandı. Yalnızca kasım ayında ihracatta düşüş yaşanırken ocak-kasım ayı döneminde büyük artış yaşandı.

Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde ocak-kasım ayı ihracat verileri açıklandı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından elde edilen bilgilere göre Türkiye’nin otomotiv sektöründe yalnızca kasım ayında yaptığı dış satım, geçen yıla göre %6 oranında geriledi. 15 yıldır Türkiye’nin en büyük ihracat kaynağı olan otomotiv sektörü, geçen ayki ülke ihracatının %11,8’lik bir bölümüne sahip oldu.

Öte yandan Türkiye’nin Ocak-Kasım ayları arasında otomotiv sektöründe yaptığı ihracat, geçen sene aynı süre zarfında yapılan dışa satımdan %16 oranında daha fazla. Toplamda 26,4 milyar dolar olarak belirtilen dışa satımda aylık ihracat oranı 2,5 milyar dolar olarak belirtiliyor. Böylelikle otomotiv endüstrisi, Türkiye’nin ihracatında bir kez daha lider sektör oldu.

Türkiye’nin otomotivde en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu

Türkiye’nin ocak-kasım ayı döneminde yaptığı ihracatta Almanya ilk sırada yer alıyor. Geçen seneye göre %9 artış olan Almanya’nın ardından Mısır’a %47, Fas’a %17, İrlanda’ya %30 oranlarına daha fazla dışa satım yapıldı. Buna ek olarak ABD’ye yapılan ihracatta %21, Birleşik Krallık’a %13, Rusya’ya %28, Polonya’ya %23, Belçika’ya %40, Hollanda’ya %43 oranlarında artış oldu. İhracatta düşüş yaşanan ülkeler ise %19 ile İspanya, %27 ile de Fas ve Slovenya oldu.

Türkiye’nin kasım ayında ‘tedarik endüstrisi’ ihracatından elde ettiği gelir ise %13,5 artarak 1 milyar 29 milyon dolara ulaştı. %17 oranında azalan binek otomobil ihracatından 834 milyon dolar, %39 oranında azalan ‘eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar’ ihracatından 328 milyon dolar, %9 oranında artan ‘otobüs, minibüs, midibüs’ ihracatından 156 milyon dolar ve %113 oranında artan ‘çekici’ ihracatından ise 147 milyon dolar elde edildi.