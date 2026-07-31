Sıfır ticari araç fiyatları 2026 güncel listeyi içeriğimizde derledik. Listede Peugeot'tan Fiat'a pek çok model bulunuyor.

Ticari araç satın alırken ilk bakılan konu çoğu zaman fiyat oluyor. Ancak günümüzde donanım seçenekleri, motor tipi, vergi düzenlemeleri ve kampanyalar da en az liste fiyatı kadar önemli hale geldi. Bu nedenle sadece fiyat etiketine bakmak yerine aracın sunduğu toplam maliyeti değerlendirmek gerekiyor.

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Bu içerikte 2026 yılı itibarıyla Türkiye'de satılan sıfır ticari araçların güncel fiyat aralıklarını, fiyatların neden değiştiğini ve satın alma sürecinde göz önünde bulundurmanız gereken detayları ele alıyoruz. Eğer yeni bir hafif ticari araç almayı planlıyorsanız, karar vermeden önce bu rehbere göz atmanız faydalı olabilir.

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Sıfır ticari araç fiyatları - Güncel 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Renault Kango Multix 1.700.000 TL Renault Kango Van 1.446.000 TL Renault Traffic Combi 2.295.000 TL Renault Traffic Panelvan 2.020.000 TL Renault Master Kamyonet 2.025.000 TL Renault Master Panelvan 2.130.000 TL Volkswagen Caddy 2.0 TDI 122 PS Style DSG 2.205.000 TL Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DSG 1.648.000 TL Volkswagen Caddy 2.0 TDI 122 PS Life DSG 1.985.000 TL TL Peugeot Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT 1.600.000 TL Peugeot Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.877.000 TL Peugeot Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 3.589.900 TL Peugeot Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp 6MT 1.383.000 TL Peugeot Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.480.000 TLL Peugeot Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hp €6eBIS 1.494.500 TL Peugeot BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (15 m3) 1.845.000 TL Mercedes Vito Tourer 3.107.320 TL Fiat Doblo Combi 1.380.000 TL Fiat Doblo Cargo 1.312.900 TL Fiat Ducato Van 1.910.900 TL

Fiat Doblo Combi'de 900 Bin TL'ye %0 Faiz Fırsatı

Fiat, Temmuz 2026 kampanyası kapsamında Doblo Combi modeli için dikkat çeken bir finansman desteği sunuyor. Kampanya kapsamında kullanıcılar 900.000 TL'ye kadar 9 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor. Kredi yerine peşin alımı tercih edenler için ise 1.280.000 TL'den başlayan fiyatlarla Doblo Combi sahibi olma imkânı sunuluyor. Kampanya, belirli şartlar ve finansman onayı kapsamında geçerli olup Fiat yetkili bayilerinde uygulanıyor.

Peugeot Rifter'da 700 Bin TL'ye %0 Faiz Kampanyası

Peugeot, Rifter modelinde temmuz ayına özel dikkat çeken bir finansman desteği sunuyor. Kampanya kapsamında 2025 ve 2026 model yılı Rifter Allure versiyonunu tercih edenler, 700.000 TL için 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Bu finansman seçeneğinde aylık ödeme tutarı 116.666,67 TL olarak hesaplanıyor. Kampanya, hususi kredi kullanımında marka kaskosu ve kredi koruma sigortası şartıyla sunuluyor.