Google Meet ve Zoom'da sıklıkla kullandığımız bağlantı aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmeler artık Signal'de de mümkün olacak.

WhatsApp'ın en büyük alternatiflerinden biri olan Signal, kullanıcıların grup aramalarına katılmasını kolaylaştıracak yeni bir özellik sunuyor. Artık kullanıcılar, bir grup aramasına davet etmek istedikleri kişilerle basit bir bağlantı paylaşarak, arama sürecini hızlı ve pratik hâle getirebilecekler.

Daha önceden Signal kullanıcılarının bir grup görüşmesi yapabilmesi için tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi önce bir grup sohbeti oluşturmaları gerekiyordu. Artık kullanıcılar, yalnızca bir bağlantı oluşturarak diğer kişileri doğrudan grup aramasına davet edebiliyor.

Bağlantı oluşturarak grup aramaları gerçekleştirilebilecek

Bu bağlantıları oluşturmak için Signal uygulamasında bağlantılar sekmesine gidip yeni bir bağlantı oluşturma seçeneğini kullanmak yeterli. Hatta kullanıcılar oluşturulan bağlantıya özel bir isim bile verebiliyorlar.

Güncellemenin bir başka dikkat çeken özelliği ise aynı bağlantının birden fazla aramada kullanılabilmesi. Özellikle düzenli toplantılar yapan gruplar için bu oldukça pratik bir çözüm sunuyor. Ayrıca kullanıcılar yeni özellikle birlikte 50 kişiye kadar grup araması yapabilme imkânına sahipler.

Signal’in yeni özellikleri şu anda masaüstü, iOS ve Android kullanıcıları için kullanılabilir durumda. iPhone ve iPad kullanıcıları, en son güncellemeyi uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak edinebilirler.

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